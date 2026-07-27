Agosto tendrá un solo feriado: ¿se viene un fin de semana largo?

Agosto tendrá un solo fin de semana largo en Argentina. El lunes 17 de agosto de 2026 será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que muchas personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

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El período se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive . La fecha aparece como una oportunidad para organizar viajes cortos, visitar familiares o realizar actividades recreativas.

El calendario oficial ubica al 17 de agosto entre los feriados nacionales trasladables. Este año no será necesario modificarlo porque coincide con un lunes.

La jornada conmemora el fallecimiento del general José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850.

San Martín es una de las figuras centrales de la historia argentina y tuvo un papel decisivo en los procesos independentistas de Argentina, Chile y Perú.

La fecha busca mantener vigente su legado y recordar su participación en la construcción de la independencia sudamericana.

Un solo feriado en agosto.

Cómo quedará el fin de semana largo

El único fin de semana largo de agosto quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto: descanso habitual para quienes no trabajan durante esa jornada.

Domingo 16 de agosto: descanso semanal.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Al tratarse de tres días consecutivos sin actividad para una parte de la población, se espera movimiento turístico hacia diferentes destinos del país.

Qué pasa si una persona trabaja durante el feriado

Quienes deban cumplir tareas durante el lunes 17 de agosto deberán recibir el pago previsto para los feriados nacionales.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que, cuando una persona presta servicios durante un feriado, debe cobrar la remuneración habitual más una suma igual. En términos prácticos, corresponde el pago doble de la jornada.