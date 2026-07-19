Javier Milei decretará feriado por los festejos de la Selección

Tras la consagración de España y el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , el presidente Javier Milei anunció este domingo que declarará feriado nacional para acompañar los festejos que realice el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La confirmación llegó a través de una publicación en sus redes sociales, donde el mandatario señaló que la fecha del feriado dependerá de lo que decidan los futbolistas y el cuerpo técnico.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei.

Mientras tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no informó oficialmente cómo será la llegada del plantel ni el cronograma de actividades previstas para los próximos días.

Según trascendió, la delegación argentina partirá desde Estados Unidos durante la madrugada del lunes y arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 17 horas de Argentina.

El Gobierno espera la decisión del plantel

Desde la Casa Rosada señalaron que el feriado podría concretarse el lunes o el martes, dependiendo de cuándo los jugadores decidan realizar la celebración con los hinchas. "Feriado habrá, dependerá del día que ellos decidan hacerlo", indicaron fuentes oficiales.

La Casa Rosada, a disposición para los festejos

Días atrás, luego de la clasificación a la final, Milei había reiterado su intención de poner la Casa Rosada a disposición de la Selección para recibir al plantel a su regreso. Según explicó el Presidente, la organización del operativo fue coordinada junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la posibilidad de que los jugadores utilicen el histórico balcón para saludar a los hinchas.

"Eso está disponible, está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores", había manifestado.

Además, el Gobierno nacional informó que trabaja en distintos esquemas de seguridad para garantizar que los festejos se desarrollen sin inconvenientes. En ese marco, también se iniciaron contactos con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo en caso de que las celebraciones se realicen en el centro porteño.