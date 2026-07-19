"Hasta el final con las botas puestas": el mensaje de Milei tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Javier Milei confirmó que verá la final desde Olivos y respaldó el mensaje por Malvinas

Minutos después de que España venciera a la Selección argentina en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales para reconocer el esfuerzo del equipo nacional y agradecer el desempeño de los jugadores a lo largo del torneo.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la actitud del plantel, que disputó buena parte del cierre del partido con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández durante el tiempo reglamentario.

"Muchas gracias jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei.

El mensaje del Presidente se sumó a las numerosas publicaciones de hinchas, dirigentes y personalidades que, pese a la derrota, resaltaron el recorrido de la Selección argentina en el Mundial y el legado de un equipo que volvió a disputar una final.

Durante toda la Copa del Mundo, Milei mantuvo una activa presencia en redes sociales, donde compartió mensajes de apoyo antes y después de los encuentros del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Qué pasará con el feriado por la llegada de la Selección Tras la final del Mundial, ahora resta conocer si el Gobierno nacional avanzará con alguna medida vinculada al regreso de la Selección al país. En los últimos días trascendió que la Casa Rosada analizaba la posibilidad de declarar un feriado o un día no laborable para acompañar los festejos en caso de que Argentina obtuviera el bicampeonato o para facilitar la recepción del plantel a su regreso. Hasta el momento, el Gobierno no emitió ninguna comunicación oficial sobre ese tema.

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