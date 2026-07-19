domingo 19 de julio de 2026
19 de julio de 2026 - 14:04
en vivo Deportes.

EN VIVO: el minuto a minuto de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La Selección argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026 con el objetivo de conquistar la Copa del Mundo.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Argentina y España

Argentina y España

EN VIVO

El Mundial 2026 llega a su capítulo final con el choque decisivo entre la Selección argentina y la de España. El choque se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, busca defender el título conseguido en Qatar 2022, y España sueña con volver a levantar la Copa del Mundo después de su conquista en Sudáfrica 2010.

Madonna abrió el show de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 comenzó con una aparición que sorprendió a todo el estadio. Madonna salió al campo de juego acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo, dando inicio a uno de los momentos más esperados de la jornada.

El megaespectáculo de medio tiempo

El megaespectáculo de medio tiempo

El megaespectáculo de medio tiempo sumó además las actuaciones de Shakira, Justin Bieber y BTS, en una puesta de gran despliegue artístico. La dirección estuvo a cargo de Chris Martin y el show también contó con la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro de la PS22 y personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, en una presentación que combinó música, entretenimiento y figuras internacionales.

Al entretiempo empatados

Argentina y España 0 a 0 al finalizar los primeros 45 minutos del partido que define al campeón del Mundial 2026

Argentina vs España

Argentina vs España

Se juega la final

La pelota ya rueda en la gran final del Mundial 2026. La Selección argentina enfrenta a España en el partido decisivo del torneo, con la ilusión de volver a alcanzar la gloria y levantar la Copa del Mundo.

María Becerra interpretó el Himno Nacional

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. La artista había llegado varias horas antes al estadio para realizar la prueba de sonido y preparar su presentación para uno de los momentos más emotivos antes del inicio del partido decisivo.

Argentina ya se mueve en el campo de juego

Los jugadores de la Selección argentina salieron al campo de juego para realizar los últimos movimientos de calentamiento antes de la final del Mundial 2026 frente a España. Con el estadio colmado y una enorme expectativa en las tribunas, la Albiceleste completó la entrada en calor a minutos del inicio del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Los 11 para la final

Argentina jugara ante España con cambios: Gonzalo Montiel entra por Molina, Rodrigo de Paul por Simeone y Nico González por Paredes. Los 11 son Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

Cambios en la Selección

Cambios en la Selección

Ceremonia en marcha

Comenzó la ceremonia con IShowSpeed, y además están figuras destacadas del mundo de la música y del entretenimiento como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams o Tom Cruise, entre otros artistas e invitados especiales.

La ceremonia de la final del Mundial 2026

La ceremonia de la final del Mundial 2026

Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los instantes previos al comienzo de la final. Post Malone encabezará la ceremonia de clausura.

La ceremonia de la final del Mundial 2026

La ceremonia de la final del Mundial 2026

Las selecciones llegaron al estadio

El micro de la Albiceleste llegó al MetLife. Lionel Scaloni fue el primero en bajar, mientras el micro del combinado europeo arribó y los futbolistas ingresaron al vestuario.

La Selección argentina en el estadio

La Selección argentina en el estadio

Una marea de hinchas le pone color a la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 llega a su capítulo decisivo con la final entre Argentina y España. Desde varias horas antes del partido, miles de hinchas comenzaron a copar las inmediaciones y las tribunas del MetLife Stadium de Nueva Jersey, llenando de color y emoción la previa de un encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Tapia respetó su cábala antes de la final entre Argentina y España

Claudio “Chiqui” Tapia volvió a cumplir con una de sus habituales cábalas antes de un partido de la Selección Argentina. En la previa de la final del Mundial 2026 ante España, el presidente de la AFA compartió unos mates con los futbolistas argentinos de Inter Miami y publicó la tradicional foto en sus redes sociales, un ritual que ya se convirtió en una marca registrada antes de los compromisos de la Albiceleste.

La foto cábala

La foto cábala

Cómo llegan Argentina y España

Argentina alcanzó la final luego de protagonizar una inolvidable remontada frente a Inglaterra en semifinales. España, por su parte, llega con un rendimiento muy sólido a lo largo del torneo y derrotó 2 a 0 a Francia en semis.

Argentina finalista del mundial 2026

Argentina finalista del mundial 2026

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: la foto de la Selección argentina antes de la final con España

Mundial 2026: qué prometieron los jujeños si gana Argentina

Argentina vs. España: hora, TV y todo lo que hay que saber de la final del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel