EN VIVO: el minuto a minuto de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El Mundial 2026 llega a su capítulo final con el choque decisivo entre la Selección argentina y la de España. El choque se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.
Madonna abrió el show de medio tiempo
El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 comenzó con una aparición que sorprendió a todo el estadio. Madonna salió al campo de juego acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo, dando inicio a uno de los momentos más esperados de la jornada.
El megaespectáculo de medio tiempo sumó además las actuaciones de Shakira, Justin Bieber y BTS, en una puesta de gran despliegue artístico. La dirección estuvo a cargo de Chris Martin y el show también contó con la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro de la PS22 y personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, en una presentación que combinó música, entretenimiento y figuras internacionales.