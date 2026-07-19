EN VIVO: el minuto a minuto de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Madonna abrió el show de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 comenzó con una aparición que sorprendió a todo el estadio. Madonna salió al campo de juego acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo, dando inicio a uno de los momentos más esperados de la jornada.

El megaespectáculo de medio tiempo

El megaespectáculo de medio tiempo sumó además las actuaciones de Shakira, Justin Bieber y BTS, en una puesta de gran despliegue artístico. La dirección estuvo a cargo de Chris Martin y el show también contó con la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro de la PS22 y personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, en una presentación que combinó música, entretenimiento y figuras internacionales.