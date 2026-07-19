Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 y superó a Lionel Messi

Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro del Mundial 2026 tras finalizar el torneo como máximo goleador con 10 tantos. El delantero francés volvió a imponerse en la pelea individual frente a Lionel Messi, que terminó su participación con ocho goles.

La definición mantuvo la expectativa hasta la última jornada. Messi llegó a la final contra España con posibilidades de alcanzar o superar al atacante francés , pero no consiguió convertir en el partido decisivo y cerró su participación con ocho tantos.

El francés llegó al partido por el tercer puesto frente a Inglaterra con la posibilidad de tomar definitivamente la delantera en la tabla de goleadores. El delantero del Real Madrid marcó dos goles y alcanzó los 10 en el torneo , una cifra que finalmente ningún otro futbolista pudo igualar.

Con esos tantos, el francés aseguró por segunda Copa del Mundo consecutiva la Bota de Oro , confirmándose nuevamente como uno de los grandes protagonistas ofensivos de la competencia.

Lionel Messi volvió a quedar cerca de la Bota de Oro

Lionel Messi también protagonizó la carrera por ser el máximo goleador del Mundial. El capitán argentino llegó a la final con ocho goles, pero no pudo convertir frente a España y quedó a dos tantos de Mbappé.

De esta manera, volvió a repetirse una situación similar a la vivida en Qatar 2022, cuando ambos futbolistas también llegaron hasta las instancias finales disputando el liderazgo de la tabla de goleadores. En aquella edición, Argentina se consagró campeona del mundo y Messi recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, mientras que Mbappé terminó como máximo goleador.

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

Bellingham y Haaland, detrás de los líderes

Más atrás en la tabla apareció Jude Bellingham, quien finalizó el Mundial con siete goles luego de convertir frente a Francia. Con esa cifra igualó a Erling Haaland, quien también cerró su participación con siete tantos tras la eliminación de su selección en los cuartos de final. De esta manera, la tabla terminó con Mbappé en lo más alto, seguido por Messi y luego por Bellingham y Haaland.

Mbappé repitió lo conseguido en Qatar 2022

La definición de la Bota de Oro dejó una coincidencia con el Mundial anterior. En Qatar 2022, Mbappé también terminó por encima de Messi en la tabla de goleadores y se quedó con el premio individual, pese a que Argentina fue la selección que levantó la Copa del Mundo. Cuatro años después, el francés volvió a imponerse en esa carrera personal y cerró el Mundial 2026 con 10 goles, dos más que el capitán argentino.