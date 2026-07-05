Gustavo Alfaro apuntó contra Kylian Mbappé y Francia: "Los vi pidiendo la hora"

La eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un fuerte cruce de declaraciones. Tras la derrota por 1-0, el entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, elogió el esfuerzo de sus dirigidos, pero también fue muy crítico con el comportamiento del seleccionado francés y de su máxima figura, Kylian Mbappé.
En conferencia de prensa, el técnico argentino aseguró que su equipo llevó al límite a uno de los principales candidatos al título y remarcó que, sobre el cierre del partido, Francia terminó defendiendo la ventaja.
"Los vi pidiendo la hora", afirmó Alfaro al analizar el desarrollo del encuentro, en el que Paraguay cayó por un penal convertido por Mbappé. El DT sostuvo que su selección compitió de igual a igual y dejó una imagen que lo llena de orgullo.
Alfaro también cuestionó la actitud del delantero francés en el final del partido. Según expresó, Mbappé tuvo un gesto antideportivo con el arquero paraguayo Orlando Gill tras el pitazo final, en medio de un clima de alta tensión.
Pese a la eliminación, el entrenador destacó el crecimiento de Paraguay durante su ciclo y valoró el compromiso de sus futbolistas en una Copa del Mundo en la que lograron eliminar a Alemania antes de caer ajustadamente frente a Francia.
Con este triunfo, el conjunto dirigido por Didier Deschamps avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
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