Licencia de conducir en Jujuy: cuánto cuesta desde julio de 2026

La Municipalidad informó que desde el 1 de julio rigen nuevos importes para tramitar la Licencia Nacional de Conducir en San Salvador de Jujuy. La actualización alcanza a las categorías Moto, B1, B2 y Profesional, además del duplicado. Los precios dependen del tipo de licencia y del período de validez elegido.
Nuevos precios de la licencia de conducir
Los montos vigentes para cada categoría son los siguientes:
- 1 año: $27.900
- 2 años: $38.100
- 3 años: $48.600
- 4 años: $58.350
- 5 años: $68.400
Clase B2
- 1 año: $32.850
- 2 años: $45.900
- 3 años: $59.700
- 4 años: $72.300
- 5 años: $85.500
Clase Profesional
- 1 año: $30.900
- 2 años: $38.100
- 3 años: $69.300
- 4 años: $88.500
- 5 años: $107.700
Duplicado de licencia
El trámite para obtener un duplicado tiene un valor de $11.700.
Cómo solicitar un turno para la licencia
Las personas que necesiten obtener por primera vez o renovar la Licencia Nacional de Conducir deben pedir un turno previamente por internet.
La solicitud se realiza mediante el sistema oficial de turnos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy:
https://turnos.sansalvadordejujuy.gob.ar/solicitudlicencia/formulario.aspx
Para comenzar el trámite, el solicitante debe contar con el Documento Nacional de Identidad. En caso de realizar una renovación, también deberá presentar la licencia vigente.
Una vez enviado el formulario, los datos serán revisados. Dentro de las 24 horas hábiles, la persona recibirá un correo electrónico en el que se informará si el turno fue aprobado, quedó pendiente o fue rechazado.
Si el mensaje no aparece en la bandeja de entrada, se recomienda revisar las carpetas de correo no deseado o spam.
El estado del trámite también puede consultarse en cualquier momento mediante la opción “Consultar mi turno”, disponible dentro del mismo sistema.
Qué pasa si cambió el domicilio del DNI
Quienes hayan gestionado un nuevo ejemplar del DNI por un cambio de domicilio o una modificación de sus datos personales deberán tramitar un duplicado de la licencia.
El objetivo es que la información de la Licencia Nacional de Conducir coincida con la que figura en el Documento Nacional de Identidad.
Los conductores pueden consultar más información y novedades en la sección de servicios y trámites de Jujuy.
Cómo cancelar un turno
En caso de no poder asistir al turno asignado, la persona deberá avisar con al menos 24 horas de anticipación.
Para informar la ausencia, deberá comunicarse al teléfono 388 443-8081, de lunes a viernes, entre las 7 y las 18 horas.
Quienes no se presenten y tampoco notifiquen la inasistencia quedarán inhabilitados durante 30 días para solicitar un nuevo turno.
Desde el municipio recomendaron verificar con anticipación la fecha de vencimiento de la licencia y comenzar el trámite antes de que pierda vigencia. De esta manera, los conductores podrán evitar inconvenientes y circular con toda la documentación correspondiente en regla.
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