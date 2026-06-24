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24 de junio de 2026 - 11:27
Sociedad.

Licencia de conducir: cambios en la renovación y quiénes quedan inhabilitados para tramitarla

El registro es un documento obligatorio, al igual que el seguro del vehículo y la VTV. No contar con él vigente puede derivar en sanciones económicas severas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Licencia de conducir: quiénes ya no podrán renovar más el registro.

Licencia de conducir: quiénes ya no podrán renovar más el registro.

La licencia de conducir es uno de los documentos esenciales que todo conductor debe llevar consigo al circular por la vía pública. Este permiso, al igual que el seguro del vehículo y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), resulta obligatorio tenerlo al día mediante la renovación, por lo que no contar con él puede derivar en sanciones económicas.

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Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir

Se trata de una disposición reciente que no impide seguir conduciendo ni fija una edad tope obligatoria para abandonar la conducción. En cambio, establece un sistema de renovación periódica orientado a verificar que se mantengan las aptitudes requeridas para seguir al mando de un vehículo.

Quiénes ya no podrán renovar más el registro.

Licencia de conducir: quiénes no podrán renovarla y por qué

Si bien la reciente Ley de Tránsito simplifica el proceso de renovación del registro de conducir, existen determinadas condiciones que pueden dificultar o directamente impedir su obtención. Entre las causas más relevantes se encuentran las siguientes:

  • Falta de cumplimiento de las exigencias legales vigentes.
  • No superar la evaluación psicofísica: este control, obligatorio para todos los conductores, analiza las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar de forma segura. Sin aprobarlo, no es posible renovar el registro.
  • Omisión de la renovación anual en mayores de 70 años: desde esa edad, la licencia debe actualizarse todos los años, tras comprobar las aptitudes psicofísicas correspondientes. Si no se realiza este trámite, la persona queda inhabilitada para conducir legalmente.
Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina.

Cuánto tiempo dura la licencia de conducir

El Gobierno señaló que la licencia de conducir dejó de emitirse en formato físico y ahora pasó a ser digital. El documento está disponible dentro de la aplicación Mi Argentina y, para su renovación, los conductores únicamente deberán realizar un control médico que certifique que mantienen las condiciones físicas necesarias para conducir.

  • Menores de 21 años: la vigencia del registro será de cinco años para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola).
  • Personas entre 21 y 65 años: la licencia mantendrá una validez de cinco años.
  • Conductores de 65 a 70 años: deberán realizar la renovación cada tres años.
  • Mayores de 70 años: la actualización del permiso será anual y obligatoria, sin excepciones.
Licencia de conducir.

Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina

La nueva normativa establece que quienes necesiten renovar la licencia de conducir deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica otorgado por establecimientos de salud, ya sean públicos o privados, que estén habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Según indica la página del Gobierno, se deberán seguir los siguientes pasos:

  • Acceder a la plataforma Mi Argentina mediante el enlace correspondiente.
  • Verificar y confirmar la información personal registrada.
  • Elegir la opción “renovación de la licencia de conducir”.
  • Realizar el pago de los aranceles o tasas vinculadas al trámite.
  • Seleccionar los centros o prestadores de salud habilitados para llevar adelante la evaluación psicofísica.
Licencias de conducir.

Una vez completados los exámenes y obtenida su aprobación, el centro de salud ingresará la información en el sistema correspondiente y, posteriormente, el solicitante podrá acceder a su nueva licencia a través de la aplicación.

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