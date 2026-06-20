La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar criterios para registrar y clasificar las infracciones de tránsito en todo el país.

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La medida fue establecida a través de la Disposición 167/2026 y busca mejorar la coordinación entre las distintas jurisdicciones mediante la incorporación de códigos unívocos para cada infracción . De esta manera, todas las autoridades adheridas al Sistema Nacional de Seguridad Vial utilizarán una misma identificación administrativa para registrar antecedentes y faltas de tránsito.

Según explicaron desde el organismo, el sistema de scoring ya se encontraba vigente, por lo que la nueva disposición no implica la creación de nuevas multas ni cambios en las sanciones actuales . La principal novedad radica en la implementación de un código único para cada infracción, permitiendo una gestión más eficiente y homogénea en todo el territorio nacional.

scoring licencia.jpg Cómo funciona el nuevo sistema de scoring en todo el país

Qué cambia con el nuevo sistema

A partir de esta actualización, infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar el teléfono celular mientras se maneja, exceder los límites de velocidad o cruzar semáforos en rojo contarán con una identificación única en todas las jurisdicciones que integran el sistema.

La ANSV destacó que esta medida facilitará el intercambio de información entre organismos de control, optimizará el seguimiento de antecedentes viales y permitirá una aplicación más uniforme del sistema de puntos.

El scoring funciona como una herramienta destinada a promover conductas responsables al volante. A través de este mecanismo, los conductores pueden perder puntos de su licencia cuando cometen determinadas infracciones consideradas graves o peligrosas para la seguridad vial.

Cuándo entró en vigencia en nuevo scoring

La Disposición 167/2026 establece que el nuevo esquema operativo comenzó a regir desde el 19 de junio de 2026. Con esta actualización, el Gobierno nacional busca consolidar un sistema de control más integrado y eficiente, favoreciendo la interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones y fortaleciendo las políticas de seguridad vial en todo el país.

Las autoridades remarcaron que el objetivo final es mejorar la registración de las infracciones y garantizar que el sistema de scoring funcione de manera uniforme, independientemente de la provincia o municipio donde se haya cometido la falta.

scoring Cómo funciona el nuevo sistema de scoring en todo el país

Cuáles son las infracciones de tránsito más comunes

Conducir con alcoholemia positiva.

Negarse a realizar el test de alcoholemia.

Circular a contramano.

Exceder los límites de velocidad.

No usar cinturón de seguridad.

Utilizar el celular o auriculares mientras se conduce.

Circular sin seguro vigente.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

No respetar semáforos.

Conducir estando inhabilitado.

Participar en picadas o competencias ilegales.

Además, aparecen faltas vinculadas a la documentación del vehículo, el estado de los elementos de seguridad, el respeto de las prioridades de paso y distintas infracciones de estacionamiento.

Las sanciones más duras en la Ley de Tránsito

Liberar un vehículo al tránsito sin las condiciones mínimas de seguridad.

Circular con servicios de transporte sin las luces reglamentarias.

Exceso de carga sin autorización.

Alterar o adulterar sistemas de control del vehículo.

En estos casos, las sanciones pueden oscilar entre 5.000 y 20.000 UF, lo que tomando la referencia de $2.249 por unidad equivale a multas de entre $11.245.000 y $44.980.000.