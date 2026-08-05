El Papa León XIV visitará tres ciudades argentinas: cuáles son y qué hará en cada una

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina generó una gran expectativa entre los fieles. El Vaticano anunció que el Sumo Pontífice permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre , en el marco de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú .

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Durante su estadía en territorio argentino, el Papa recorrerá tres ciudades : Buenos Aires, Luján y Córdoba . Será la primera visita de un Pontífice al país en 39 años , desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

La primera escala de León XIV será la Ciudad de Buenos Aires , donde se espera que encabece las principales actividades institucionales de la visita.

Aunque el cronograma oficial todavía no fue difundido por la Santa Sede, se prevé que mantenga encuentros con autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y celebre una misa multitudinaria que podría realizarse sobre la avenida 9 de Julio , uno de los escenarios tradicionales de las grandes celebraciones religiosas en el país.

Además, la capital argentina tiene un fuerte valor simbólico por haber sido la ciudad donde Jorge Mario Bergoglio desarrolló gran parte de su ministerio como arzobispo antes de convertirse en el papa Francisco.

El cardenal Robert Francis Prevost (ahora Papa León XIV) junto al papa Francisco.

Luján

Otro de los destinos confirmados es Luján, sede de la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján y principal centro de peregrinación católica de la Argentina.

Miles de fieles llegan cada año a ese santuario para rendir homenaje a la patrona del país, por lo que se espera una multitudinaria celebración religiosa encabezada por León XIV.

La ciudad también fue uno de los lugares elegidos por Juan Pablo II durante sus visitas a la Argentina.

Córdoba

La tercera y última escala del Pontífice será Córdoba, una de las provincias con mayor tradición católica del país.

Si bien todavía no trascendió el detalle de las actividades, se espera que el Papa celebre una misa masiva y mantenga encuentros con representantes de la comunidad eclesiástica y fieles de la región.

Papa León XIV.

La agenda oficial aún no fue confirmada

La Nunciatura Apostólica confirmó únicamente las ciudades que integrarán el recorrido de León XIV y aclaró que el programa oficial del viaje será dado a conocer en las próximas semanas.

Mientras tanto, el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina avanzan en la organización del operativo de seguridad, la logística y las actividades que acompañarán la visita del Pontífice.

Una visita histórica

La llegada de León XIV pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas sin visitas papales a la Argentina.

El último Papa que estuvo en el país fue Juan Pablo II, quien realizó dos viajes: uno en 1982, durante la Guerra de Malvinas, y otro en 1987, ya en democracia.

Entre aquella visita y la que protagonizará León XIV transcurrió todo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino de la historia, quien nunca regresó al país durante su papado.

La visita de noviembre será uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes de los últimos años y convocará a cientos de miles de fieles en las tres ciudades elegidas por el Vaticano.