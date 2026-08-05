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5 de agosto de 2026 - 07:26
País.

Cuál fue el último papa en visitar Argentina y qué ciudades recorrió

León XIV llegará al país en noviembre y pondrá fin a una espera de 39 años sin visitas papales. El último Pontífice que estuvo en la Argentina fue Juan Pablo II, en 1987.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El papa León XIV visitará Argentina.

El papa León XIV visitará Argentina.

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina reavivó el recuerdo de la última vez que un Sumo Pontífice pisó suelo argentino. Habrá pasado 39 años desde aquella visita de Juan Pablo II, quien recorrió el país en abril de 1987 y encabezó multitudinarias celebraciones religiosas.

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La visita de Juan Pablo II en 1987

Juan Pablo II llegó a la Argentina el 6 de abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en el marco de una gira pastoral por América Latina.

Fue su segunda visita al país. La primera había ocurrido en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, cuando permaneció apenas unas horas para rezar por la paz.

Cinco años después regresó para desarrollar una visita pastoral de varios días, durante la cual recorrió distintas provincias y encabezó celebraciones que reunieron a cientos de miles de fieles.

Juan Pablo II en Argentina.

Juan Pablo II en Argentina.

Las ciudades que recorrió

Durante aquella histórica visita, Juan Pablo II pasó por:

  • Buenos Aires.
  • Bahía Blanca.
  • Viedma.
  • Mendoza.
  • Córdoba.
  • Tucumán.
  • Salta.
  • Paraná.
  • Rosario.

En cada uno de esos destinos celebró misas multitudinarias y mantuvo encuentros con jóvenes, trabajadores, religiosos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Uno de los momentos más recordados fue la multitud que acompañó las celebraciones en la Avenida 9 de Julio y en distintos puntos del país, donde millones de personas participaron de las actividades organizadas por la Iglesia.

Francisco nunca volvió al país

Tras la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa Francisco en 2013, existió una expectativa permanente por una posible visita a la Argentina.

Sin embargo, durante los más de doce años de pontificado realizó decenas de viajes internacionales, pero nunca incluyó a su país natal dentro de su agenda.

Juan Pablo II en Argentina.

Juan Pablo II en Argentina.

León XIV pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas

Con la llegada de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, la Argentina volverá a recibir a un Papa después de 39 años.

El Pontífice visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba, en el marco de una gira sudamericana que también comprenderá Uruguay y Perú.

Su presencia marcará uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años y pondrá fin al período más extenso que atravesó el país sin recibir la visita de un Sumo Pontífice.

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