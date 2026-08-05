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5 de agosto de 2026 - 07:40
Mundo.

¿Por qué el papa Francisco nunca visitó la Argentina?

Durante más de doce años de pontificado, Jorge Mario Bergoglio recorrió decenas de países, pero nunca regresó a su tierra natal.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Papa Francisco.

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La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina reavivó una pregunta que acompañó durante años el pontificado del Papa Francisco: ¿por qué nunca visitó su país?

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Desde que fue elegido como Sumo Pontífice el 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio realizó decenas de viajes apostólicos por los cinco continentes. Sin embargo, a pesar de las reiteradas invitaciones de gobiernos, obispos y fieles, nunca concretó una visita oficial a la Argentina.

Aunque Francisco nunca dio una única explicación definitiva, a lo largo de su pontificado dejó distintos mensajes que permitieron comprender los motivos de esa decisión.

Evitar la utilización política de su figura

Uno de los argumentos que más veces apareció fue la intención de evitar que su presencia fuera utilizada en el escenario político argentino.

Francisco sostuvo en diferentes entrevistas que deseaba que una eventual visita no fuera interpretada como un respaldo a un sector determinado ni se transformara en motivo de división entre los argentinos.

Durante los años de su pontificado convivió con gobiernos de distintos signos políticos y mantuvo encuentros institucionales con todos los presidentes argentinos, aunque optó por no viajar al país.

Papa Francisco.

Papa Francisco.

Una agenda internacional muy exigente

Otro de los factores fue la intensa actividad internacional que desarrolló desde el Vaticano.

Durante más de una década visitó decenas de países de Europa, Asia, África, Oceanía y América, priorizando en muchas oportunidades regiones con conflictos armados, comunidades católicas minoritarias o lugares donde nunca antes había estado un Papa.

En varias ocasiones explicó que la organización de los viajes respondía a invitaciones de las conferencias episcopales y a criterios pastorales definidos por la Santa Sede.

"La Argentina siempre está en mi corazón"

A pesar de no regresar al país, Francisco nunca ocultó el afecto que mantenía por la Argentina.

En distintas entrevistas aseguró que seguía de cerca la realidad nacional, recibía permanentemente a argentinos en el Vaticano y afirmaba que el país "siempre estaba en su corazón".

Incluso, en varias oportunidades dejó abierta la posibilidad de viajar, aunque ese anuncio nunca llegó a concretarse.

El “museo del fútbol” que el papa Francisco montó en el Vaticano.

El “museo del fútbol” que el papa Francisco montó en el Vaticano.

Las expectativas que nunca se concretaron

Durante su pontificado existieron varios momentos en los que una visita pareció cercana.

Cada vez que Francisco anunciaba una gira por América Latina, la Argentina aparecía entre los posibles destinos. Sin embargo, finalmente los viajes incluían otros países de la región.

La posibilidad volvió a mencionarse en distintas oportunidades, pero nunca fue incorporada oficialmente a la agenda del Vaticano.

León XIV pondrá fin a una espera de 39 años

Con la llegada de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, la Argentina volverá a recibir a un Papa después de 39 años.

El Pontífice visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba, convirtiéndose en el primer Sumo Pontífice que llega al país desde la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.

De esta manera, León XIV protagonizará un acontecimiento que muchos argentinos esperaron durante el pontificado de Francisco y que finalmente se concretará con su sucesor.

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