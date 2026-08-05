El Gobierno destacó la visita de León XIV: "Será un hecho de enorme trascendencia"

Tras la confirmación del Vaticano sobre la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional difundió un comunicado oficial en el que celebró el viaje del Sumo Pontífice y destacó su importancia para el país.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la Santa Sede confirmó la presencia de León XIV en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será la primera visita de un Papa al país en 39 años.
"Un acontecimiento de enorme trascendencia"
En el documento, el Gobierno calificó la llegada del Pontífice como "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".
Asimismo, sostuvo que la decisión de León XIV de visitar la Argentina responde a la invitación oficial formulada por el presidente Javier Milei, que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante una misión oficial realizada al Vaticano en febrero de este año.
Garantías de seguridad y logística
El comunicado también señala que el Estado argentino garantizó a la Santa Sede "todas las condiciones necesarias de seguridad y logística" para concretar la visita apostólica.
En ese sentido, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para organizar cada una de las actividades previstas.
La bienvenida al Santo Padre
Finalmente, la Oficina del Presidente expresó que la Argentina "está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre" y manifestó el deseo de que la visita "constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".
León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba, como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú. Su llegada pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas sin visitas papales a la Argentina.
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