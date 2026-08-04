Principio de incendio en el Hospital Pablo Soria: no hubo heridos ni evacuados

Un principio de incendio se registró durante la mañana de este martes en una de las obras que se ejecutan en el Hospital Pablo Soria , en San Salvador de Jujuy. El foco fue sofocado en pocos minutos y, según confirmó la directora del establecimiento, no hubo personas heridas ni fue necesario evacuar a pacientes o personal .

La directora del hospital, Rosana Alanís , explicó que el incidente ocurrió cerca de las 10:40 en uno de los nuevos quirófanos que actualmente se encuentran en construcción.

"Hubo un principio de incendio en una de las obras que hay en el hospital. Solo hubo algunos daños materiales y fue sofocado inmediatamente. No hay víctimas ni tuvimos que hacer evacuación dentro del hospital" , señaló.

De acuerdo con la información brindada por la directora, las primeras hipótesis indican que el fuego se habría originado por un cortocircuito , aunque las causas serán determinadas con las pericias correspondientes.

En ese momento había obreros trabajando en el lugar, quienes lograron salir rápidamente.

Hospital Pablo Soria.

El incendio ocurrió en un sector aislado

Alanís aclaró que el foco ígneo se produjo en una zona separada del funcionamiento habitual del hospital y que todavía no forma parte de las áreas asistenciales.

"No fue cerca de las áreas de internación, es una zona que está afuera del resto del edificio. No están las conexiones realizadas todavía. Sí ingresó un poco de humo, pero no pasó a mayores", explicó.

Además, remarcó que el sector afectado corresponde a los nuevos quirófanos que se están construyendo dentro del plan de ampliación del hospital.

Tras el incidente, las autoridades del Hospital Pablo Soria anunciaron que se reforzarán los controles en las obras para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. "Haremos controles para que no vuelva a ocurrir", concluyó la directora.