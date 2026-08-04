El GNC en Jujuy subió casi 30%

GNC en Jujuy (Foto ilustrativa)

El precio del Gas Natural Comprimido - GNC- volvió a aumentar en Jujuy y desde este martes el metro cúbico se vende a $1.290 en estaciones de servicio de la capital provincial. Hasta el lunes, el valor era de $999, por lo que la suba fue de $291 por metro cúbico.

El incremento representa un ajuste del 29,1% y golpea directamente al bolsillo de los usuarios que utilizan GNC como alternativa diaria para movilizarse.

El último aumento del GNC había sido en marzo Durante 2026, el GNC ya había tenido un incremento importante. El 31 de marzo, el metro cúbico pasó de $844 a $998,90, lo que representó una suba cercana al 18%. Desde ese momento, el precio se mantuvo prácticamente estable, alrededor de los $999, hasta el nuevo aumento de agosto.

Por qué se aplicó la suba Desde el sector indicaron que el precio del GNC se mantenía sin cambios desde hacía varios meses y que el nuevo valor busca dar mayor previsibilidad y rentabilidad a la actividad.

El ajuste se da en un contexto de aumentos sostenidos en distintos servicios y costos operativos, por lo que vuelve a instalar preocupación entre quienes eligen el GNC como opción más económica frente a otros combustibles. Lo que tenés que saber El GNC aumentó en Jujuy desde este martes.

desde este martes. El metro cúbico pasó de $999 a $1.290 .

. La suba fue de $291 por metro cúbico .

. El incremento representa un 29,1% .

. El último aumento fuerte había sido el 31 de marzo .

. En marzo, el valor pasó de $844 a $998,90 .

. La suba impacta en usuarios particulares, taxis y remises.

El sector sostiene que el precio venía estable desde hacía varios meses

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