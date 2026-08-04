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4 de agosto de 2026 - 12:02
Jujuy.

El GNC en Jujuy subió casi 30%

Desde este martes, el metro cúbico de GNC pasó de $999 a $1.290 en estaciones de la capital jujeña.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
GNC en Jujuy (Foto ilustrativa)

GNC en Jujuy (Foto ilustrativa)

El precio del Gas Natural Comprimido - GNC- volvió a aumentar en Jujuy y desde este martes el metro cúbico se vende a $1.290 en estaciones de servicio de la capital provincial. Hasta el lunes, el valor era de $999, por lo que la suba fue de $291 por metro cúbico.

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El último aumento del GNC había sido en marzo

Durante 2026, el GNC ya había tenido un incremento importante. El 31 de marzo, el metro cúbico pasó de $844 a $998,90, lo que representó una suba cercana al 18%. Desde ese momento, el precio se mantuvo prácticamente estable, alrededor de los $999, hasta el nuevo aumento de agosto.

Por qué se aplicó la suba

Desde el sector indicaron que el precio del GNC se mantenía sin cambios desde hacía varios meses y que el nuevo valor busca dar mayor previsibilidad y rentabilidad a la actividad.

El ajuste se da en un contexto de aumentos sostenidos en distintos servicios y costos operativos, por lo que vuelve a instalar preocupación entre quienes eligen el GNC como opción más económica frente a otros combustibles.

Lo que tenés que saber

  • El GNC aumentó en Jujuy desde este martes.
  • El metro cúbico pasó de $999 a $1.290.
  • La suba fue de $291 por metro cúbico.
  • El incremento representa un 29,1%.
  • El último aumento fuerte había sido el 31 de marzo.
  • En marzo, el valor pasó de $844 a $998,90.
  • La suba impacta en usuarios particulares, taxis y remises.
  • El sector sostiene que el precio venía estable desde hacía varios meses

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