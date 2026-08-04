Federico Canedi en Política a las Brasas: tarifas, seguridad y elecciones como principales definiciones

El diputado provincial y presidente del bloque de La Libertad Avanza, Federico Canedi, participó de una nueva edición de Política a las Brasas , donde repasó algunos de los principales proyectos que impulsa en la Legislatura y fijó su posición sobre distintos temas de la agenda provincial y nacional.

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Durante la entrevista, se refirió a la reforma que propone para el Instituto del Seguros de Jujuy, cuestionó la composición de las tarifas de energía eléctrica, defendió la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública y analizó el escenario político de cara a las elecciones de 2027, además de responder sobre el rol de La Libertad Avanza en la provincia y las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Canedi brindó detallas del proyecto que presentó para modificar el funcionamiento del Instituto del Seguros de Jujuy y permitir que los empleados públicos puedan elegir su cobertura médica. El diputado aclaró que la iniciativa no busca únicamente derogar la ley vigente, sino impulsar una reforma integral del sistema. "El planteo mío es bastante más importante, profundo y creo que va a favor y en beneficio de los empleados públicos" , sostuvo.

Según explicó, actualmente los trabajadores son "cautivos de una obra social" y consideró que, si el servicio funcionara correctamente, "no habría que temer ninguna migración".

En ese sentido, defendió el principio de la libre elección. "Creemos que la posibilidad de elegir qué hacemos con nuestros ingresos, que son producto de nuestro salario, implica también poder decidir a quién queremos contratar para nuestra cobertura de salud", afirmó. Además, cuestionó los descuentos obligatorios y planteó que el Estado no debería imponer seguros y coseguros. "Quiero saber cuando me llegue el recibo de sueldo por qué me están haciendo este descuento", expresó.

El legislador remarcó que el Instituto de Seguros "fue una obra social de punta" y aseguró que hoy la situación cambió. "Tenemos problemas con el Colegio Médico, médicos que no atienden, lugares donde además de la obra social hay que pagar una cobertura extraordinaria. La pregunta es qué le pasó al Instituto. Esa respuesta la tienen que dar quienes lo administraron durante todos estos años", señaló.

"El 47% de la boleta no corresponde al servicio": sus críticas a las tarifas de luz

Canedi además se refirió a la tarifa de luz y consecuentemente al servicio de energía eléctrica. Sostuvo que una parte importante de lo que pagan los usuarios no corresponde al servicio en sí, sino a impuestos, tasas y contribuciones. "Hoy vamos a quedarnos con este número: el 47% de lo que uno paga en la factura no corresponde al servicio", aseguró.

El legislador cuestionó además que se utilice la factura de energía para cobrar otros conceptos y afirmó que la Provincia tiene margen para modificar esa situación. "Dicen que es culpa de Nación, pero son los mismos que se benefician con ese 47% del aumento. Si estamos tan en desacuerdo, cobremos solamente la energía y saquemos esos impuestos", planteó.

También recordó los cortes registrados durante el último viento Zonda y cuestionó la calidad del servicio. "Le pregunto a todos los jujeños: ¿se les cortó la luz? La red no funcionó y, sin embargo, seguimos pagando para mantenerla", manifestó. En ese contexto, confirmó que impulsó una acción colectiva para reclamar la eliminación de cargos que considera improcedentes en la factura eléctrica.

Emergencia en seguridad: "Hay una fuerza totalmente desguarnecida"

Canedi defendió el proyecto de declaración de emergencia en seguridad pública y planteó que los recursos destinados a empresas públicas deficitarias deberían redireccionarse hacia las fuerzas de seguridad. "Lo que propongo es dejar de mandar recursos a empresas públicas deficitarias y volcar esos recursos, que son millonarios, a la seguridad", explicó.

Según sostuvo el Diputado, la situación actual es preocupante. "Tenemos una fuerza totalmente desguarnecida y una sociedad con problemas serios", afirmó.

Tras recorrer distintas localidades del interior, aseguró que una de las principales preocupaciones es el avance del narcotráfico. "Estuve en Calilegua y en Caimancito. No se imaginan la problemática de la droga. Hay que hablar de narcotráfico y de droga en esta provincia", expresó. También consideró necesario mejorar las condiciones laborales de las fuerzas policiales.

"El personal tiene que cobrar mejor porque es quien cuida a nuestras familias, nuestros bienes y a la sociedad en general", sostuvo.

Los pedidos de informes y las críticas al funcionamiento de la Legislatura

Durante la entrevista también cuestionó el funcionamiento de la Legislatura provincial y aseguró que ninguno de los pedidos de informes que presentó obtuvo respuesta. "No, creo que ninguno tuvo tratamiento", respondió cuando fue consultado sobre las iniciativas dirigidas al Ejecutivo.

Canedi afirmó que presentó pedidos vinculados al Tren Solar, Cannava, JEMSE, el Instituto de Artes Audiovisuales, el Ingenio La Esperanza, Jujuy Digital, Agua Potable y otras áreas del Estado. También cuestionó el clima político dentro del recinto. "La política tiene que debatir más y pelear menos. La pelea busca reducir al contrincante, mientras que el debate es la búsqueda de la verdad", sostuvo.

En la misma línea, defendió su perfil dentro de la Legislatura. "Mi función no es hacer ruido dentro del recinto. Mi función es legislar", afirmó, al responder a las críticas por sus pocas intervenciones durante las sesiones.

El escenario político y el armado de La Libertad Avanza en Jujuy

Consultado sobre el futuro político del espacio y las elecciones del próximo año, Canedi aseguró que el objetivo es consolidar a La Libertad Avanza como una alternativa de gobierno en la provincia. "Hoy nosotros tenemos como único objetivo que Javier Milei sea reelecto y estamos trabajando para construir la primera y la mejor opción de gobierno para la elección del año que viene", expresó.

Respecto de las versiones sobre posibles acuerdos entre el oficialismo nacional y algunos gobernadores, indicó que no ve con malos ojos el diálogo político. "Yo creo que hay que hacer todos los acuerdos. La Argentina somos todas las provincias y formamos parte de un proyecto", señaló, aunque aclaró que "hoy no hay ninguna alianza electoral" en Jujuy.

Además, descartó que el espacio pueda competir sin intención de ganar. "No hay forma de que uno juegue a perder", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. En cuanto a una eventual candidatura propia, evitó definiciones. "Hoy no hay candidatos. El único candidato que está firme y del que no hay dudas es Javier Milei. Las candidaturas en Jujuy deberán ser consensuadas por las autoridades partidarias", concluyó.

La economía nacional y las reformas impulsadas por Javier Milei

Canedi defendió las principales medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional y aseguró que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central permitirá recuperar la estabilidad monetaria. "El Banco Central tiene una función fundamental: cuidar el valor de la moneda. Es justamente lo que no ha venido haciendo", afirmó.

Según explicó, limitar la emisión monetaria sin respaldo permitirá que "la gente pueda volver a ahorrar en pesos, acceder a créditos con tasas razonables y evitar que los billetes sean papel pintado".

También vinculó el contexto internacional con las posibilidades de desarrollo para Jujuy. "El contexto internacional pone a la Argentina en una posición favorable y Jujuy puede tener una enorme oportunidad con el litio, las inversiones y el desarrollo ferroviario", sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia del Belgrano Cargas para reducir los costos logísticos de la minería y potenciar las exportaciones de la provincia.