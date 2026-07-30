Javier Milei presentó la reforma del Banco Central: "Viene a poner fin a la estafa para financiar a la política"

Javier Milei presentó por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina . El mensaje fue grabado durante la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por funcionarios del Gobierno, autoridades del BCRA y referentes del oficialismo en el Congreso.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años . En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, dijo el Presidente.

“La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12 trillones. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935. Desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad , cuando la progresía nos decía que iba a ser diferente porque la política monetaria estaría ligada a criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%”, agregó.

Definió al BCRA como “una herramienta que posibilitó el robo de la alta política . Comenzó con una estafa, al modificarse la paridad cambiaria del oro que integraba las reservas. Eso derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la inflación y les arrebató a los argentinos el 50% de su salario”.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó 10.000 millones de dólares a los argentinos”, remarcó.

“A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la carta orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos", puntualizó el mandatario nacional en su mensaje.

Javier Milei presentó la reforma del Banco Central

Milei dio las premisas fundamentales en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”.

También “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario. El señoreaje, que toma la forma de la compra de títulos del Estado, constituye una falsificación de dinero que está tipificada en el Código Penal”.

“Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores”, señaló Milei.

Banco Central

“Se restringe el pago de dividendos derivados de la prestación de servicios de liquidez. Estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a las variaciones en el precio de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible".

El jefe de Estado subrayó que “esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros“.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, explicó.

“Se congelarán los nuevos gastos, no se adjudicarán contratos, no se incorporará personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias. El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los ministros no cobrarán un solo peso de sueldo. Si la política no hace los deberes, pagará el costo. La ley protege expresamente las prestaciones y funciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, la salud y la seguridad, quedarán exceptuadas”.

Milei invitó a las provincias a adherir al régimen “para que cada gobernador predique con el ejemplo”. Indicó que enviara dos proyectos al Congreso para “recuperar la profundidad del sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central”.

Javier Milei presentó la reforma del Banco Central

“Mantener nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas aplicadas durante décadas empujaron a los argentinos a retirar sus ahorros como mecanismo de defensa y frenaron la inversión”, remarcó el Presidente. Y ahondó: “Por eso impulsamos un proyecto de profunda liberalización del mercado de capitales para retirar al Estado del medio y permitir que el ahorro fluya hacia quienes quieran producir”.

“En el mercado de bonos corporativos permitiremos la emisión de instrumentos en moneda extranjera, unidades de valor y otras unidades de medida. Lo mismo haremos con los mecanismos de financiamiento colectivo”, acotó. Y vaticinó: “Esta reforma garantizará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, esos recursos se transformen en fábricas, maquinaria y puestos de trabajo”.

Además, adelanto detalles de la segunda iniciativa que el Gobierno impulsará en su agenda legislativa: "Enviaremos un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que concentrará su tarea en garantizar la solvencia de las empresas y proteger a los usuarios frente a posibles fraudes".

“Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están estrechamente interconectadas. El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido, que es la emisión monetaria. La reforma del BCRA impedirá que la política vuelva a falsificar esos frutos y un mercado financiero más profundo permitirá acceder al crédito en mejores condiciones y obtener cobertura para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos“, destacó y cerró: “Esto pondrá fin a 91 años de saqueo y decadencia y permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Qué busca el proyecto del Banco Central

La iniciativa plantea que la misión central del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Además, busca prohibir el financiamiento directo e indirecto al Tesoro, impedir la creación de letras intransferibles y reforzar la independencia y estabilidad de las autoridades de la entidad.

Con la modificación, el Ejecutivo pretende revisar los cambios incorporados en 2012, cuando se sumaron entre los objetivos del organismo la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El proyecto será enviado al Congreso, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios en Diputados y el Senado para convertirlo en ley.