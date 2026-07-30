jueves 30 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de julio de 2026 - 10:24
Jujuy.

Cómo hacer la pachamama si vivís en un departamento

A pocos días del inicio del mes de agosto, Felipe Díaz y Eusebia Cuevas, un dúo de Palca de Aparzo brindó todos los detalles de cómo hacer la Pachamama.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Sahumar - Pachamama

Sahumar - Pachamama

La celebración de la Pachamama también puede realizarse en un departamento, aunque no de la misma manera que cuando se cuenta con tierra. Felipe Díaz y Eusebia Cueva, de Palca de Aparzo, brindaron en Canal 4 una guía simple para quienes quieran honrar a la Madre Tierra durante agosto.

Lee además
Pachamama.
Jujuy.

Celebrarán la ceremonia de la Pachamama en el Parque Xibi Xibi
Elementos para la Pachamama  video
Jujuy.

Cuánto cuesta preparar la Pachamama este año: hubo aumentos con respecto al 2025

El Día de la Pachamama se celebra el 1 de agosto para agradecer sus frutos y pedir protección, salud y prosperidad. En Jujuy, este mes tiene una importancia especial y muchas familias mantienen viva esta tradición.

¿Se puede hacer la pachamama en una maceta si vivís en un departamento?

Eusebia brindó detalles de cómo adaptar la celebración cuando una persona vive en un departamento y no tiene acceso directo a la tierra. Ante la consulta sobre si se puede realizar la Pachamama en una maceta, fue clara: “La maceta no es lo mismo para realizar la pachamama”.

En ese sentido, sostuvo que quienes viven en un departamento pueden realizar otro tipo de práctica. “Si vivís en un departamento y no tenés tierra, deberías chayar”, indicó.

Cómo chayar dentro del hogar

Eusebia explicó que, para realizar esta celebración dentro de la casa, se puede utilizar vino, alcohol o agua bendita. Luego, recomendó prender dos velitas en cualquier esquina del hogar como parte del ritual. “Son dos velas porque significa la luz de la vida de cada uno y nosotros tenemos dos ojos”, agregó.

Finalmente, señaló que se debe rezar un Padre Nuestro y rociar con el alcohol o el vino elegido. Dentro de las recomendaciones para agosto, Eusebia remarcó una práctica central para quienes realizan esta celebración en el hogar.

Lo más importante es sahumar la casa. Lo más importante es sahumar la casa.

¿Existe un momento del día puntual para sahumar?

Felipe Díaz y Eusebia Cueva indicaron que el día ideal para realizar la celebración es el 1 de agosto, fecha que consideran como “el cumpleaños de cada persona”. Sin embargo, también aclararon que la Pachamama puede realizarse durante todo el mes, incluso hasta el 30 de agosto.

Respecto al horario, señalaron que no hay un único momento obligatorio para hacerlo durante la jornada.

“El 1 de agosto durante todo el día puede ser la pachamama. Igual que sahumar, se puede realizar el 1 y el 30. Es decir, más de una vez en el mes”, acotaron los expertos de Palca de Aparzo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Celebrarán la ceremonia de la Pachamama en el Parque Xibi Xibi

Cuánto cuesta preparar la Pachamama este año: hubo aumentos con respecto al 2025

¿Hay asueto por el Día de la Pachamama en Jujuy? Qué pasará el 1 de agosto

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

Muerte del bebé en el Materno Infantil: "Mi hija tiene que ver a su hermano en un cementerio"

Lo que se lee ahora
A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca
Jujuy.

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca

A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Luego de dos años juntos, se separaron la Joaqui y Luck Ra.
Espectáculos.

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y contó por qué terminó la relación

Elección Paje 10 (foto archivo).
Jujuy.

FNE 2026: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos de Jujuy rechazanlos cambios video
Jujuy.

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos jujeños rechazan el proyecto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel