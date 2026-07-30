Cómo hacer la pachamama si vivís en un departamento

La celebración de la Pachamama también puede realizarse en un departamento, aunque no de la misma manera que cuando se cuenta con tierra. Felipe Díaz y Eusebia Cueva, de Palca de Aparzo , brindaron en Canal 4 una guía simple para quienes quieran honrar a la Madre Tierra durante agosto.

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El Día de la Pachamama se celebra el 1 de agosto para agradecer sus frutos y pedir protección, salud y prosperidad. En Jujuy, este mes tiene una importancia especial y muchas familias mantienen viva esta tradición.

Eusebia brindó detalles de cómo adaptar la celebración cuando una persona vive en un departamento y no tiene acceso directo a la tierra. Ante la consulta sobre si se puede realizar la Pachamama en una maceta, fue clara: “La maceta no es lo mismo para realizar la pachamama”.

En ese sentido, sostuvo que quienes viven en un departamento pueden realizar otro tipo de práctica. “Si vivís en un departamento y no tenés tierra, deberías chayar”, indicó.

Cómo chayar dentro del hogar

Eusebia explicó que, para realizar esta celebración dentro de la casa, se puede utilizar vino, alcohol o agua bendita. Luego, recomendó prender dos velitas en cualquier esquina del hogar como parte del ritual. “Son dos velas porque significa la luz de la vida de cada uno y nosotros tenemos dos ojos”, agregó.

Finalmente, señaló que se debe rezar un Padre Nuestro y rociar con el alcohol o el vino elegido. Dentro de las recomendaciones para agosto, Eusebia remarcó una práctica central para quienes realizan esta celebración en el hogar.

Lo más importante es sahumar la casa. Lo más importante es sahumar la casa.

¿Existe un momento del día puntual para sahumar?

Felipe Díaz y Eusebia Cueva indicaron que el día ideal para realizar la celebración es el 1 de agosto, fecha que consideran como “el cumpleaños de cada persona”. Sin embargo, también aclararon que la Pachamama puede realizarse durante todo el mes, incluso hasta el 30 de agosto.

Respecto al horario, señalaron que no hay un único momento obligatorio para hacerlo durante la jornada.

“El 1 de agosto durante todo el día puede ser la pachamama. Igual que sahumar, se puede realizar el 1 y el 30. Es decir, más de una vez en el mes”, acotaron los expertos de Palca de Aparzo.