Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca

Detuvieron a un jujeño con más de 106 kilos de cocaína en La Quiaca

Un jujeño fue detenido cuando intentaba ingresar al territorio argentino una camioneta cargada con más de 106 kilos de cocaína desde Bolivia . El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en cercanías del límite internacional, en La Quiaca .

Policiales. Incautaron 45 kilos de cocaína en un control fronterizo entre Tucumán y Santiago del Estero

El operativo comenzó en el sector conocido como “La Torre”, donde los uniformados observaron a tres personas cargando bolsas de grandes dimensiones en la caja de una camioneta . Los gendarmes detectaron a los sospechosos sobre un camino secundario que conecta el Estado Plurinacional de Bolivia con la República Argentina .

Al emitir la voz de alto, dos de los involucrados escaparon a pie hacia territorio boliviano , mientras que el conductor aceleró la marcha e intentó alejarse del lugar. Ante esta situación, se solicitó apoyo al personal de la Sección Núcleo, que se encontraba desplegado en la zona de Circunvalación.

Luego de un seguimiento controlado, los efectivos lograron detener la camioneta sobre la intersección de avenida España y calle San Juan , en la ciudad de La Quiaca.

Con autorización, inspeccionaron el vehículo y abrieron la caja, donde encontraron varios bultos envueltos en bolsas tipo arpillera. En su interior había 100 paquetes rectangulares similares a los utilizados habitualmente para transportar sustancias ilícitas.

Secuestraron más de 106 kilos de cocaína

Los paquetes fueron sometidos a las pruebas de campo Narcotest, que dieron resultado positivo para cocaína. El pesaje determinó que la carga alcanzaba un total de 106 kilos con 63 gramos.

La Unidad Fiscal interviniente dispuso el decomiso de la droga, la camioneta y un teléfono celular. El conductor, oriundo de Jujuy, quedó detenido y a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Otro detenido con cocaína en Chalicán

En un segundo procedimiento realizado en la provincia, efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” controlaron un transporte de pasajeros en el paraje Chalicán, sobre la Ruta Nacional 34. Durante la inspección, los funcionarios detectaron que un pasajero mayor de edad llevaba cocaína escondida entre sus pertenencias.

Con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, el hombre fue detenido y se secuestró 1 kilo con 9 gramos de cocaína. Entre ambos procedimientos, Gendarmería Nacional decomisó más de 107 kilos de droga en distintos puntos de Jujuy.