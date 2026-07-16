Ledesma: encontraron cocaína oculta en el tanque de un auto

Encontraron más de tres kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un auto en Jujuy

Gendarmes hallaron 3 kilos 234 gramos de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible de un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje Chalicán, en el departamento Ledesma. El conductor fue detenido y el automóvil quedó secuestrado.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, quienes detuvieron la marcha de un Volkswagen Surán que circulaba en sentido norte-sur y tenía como destino final la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La inspección del vehículo en Ledesma Durante el control, los uniformados percibieron un fuerte olor a nafta proveniente del habitáculo. Además, advirtieron que el conductor mostraba un estado de nerviosismo excesivo y presentaba contradicciones en sus dichos.

Encontraron más de tres kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un auto en Ledesma Ante la posibilidad de encontrarse frente a un hecho ilícito, los efectivos realizaron un pasaje con la can antinarcóticos “Doli”, que marcó la posible presencia de estupefacientes en la zona del tanque de combustible.

Seis paquetes con cocaína sumergidos en nafta A partir de la marcación del animal, los gendarmes inspeccionaron el tanque y extrajeron seis paquetes rectangulares que se encontraban sumergidos en combustible. En presencia de testigos, se realizó la prueba de campo Narcotest sobre la sustancia encontrada. El procedimiento arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 3 kilos 234 gramos. La Unidad Fiscal Federal de Jujuy dispuso la detención del conductor, además del secuestro del vehículo y de la totalidad del estupefaciente hallado. Encontraron más de tres kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un auto en Jujuy

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