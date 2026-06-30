Encontraron 22 kilos de cocaína en un micro que salió de Jujuy

Un operativo realizado en la Terminal de Ómnibus de Córdoba permitió secuestrar 22 kilos de cocaína de máxima pureza que eran trasladados en un colectivo de larga distancia proveniente de San Salvador de Jujuy . El procedimiento terminó con dos mujeres detenidas.

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La droga estaba distribuida en 20 ladrillos y oculta dentro de encomiendas y valijas ubicadas en la bodega del micro . El procedimiento se desarrolló en la plataforma 23 de la terminal y fue resultado de una investigación de inteligencia criminal que la División Antidrogas de la Policía Federal llevaba adelante sobre la denominada ruta norte.

Encontraron 22 kilos de cocaína en un micro que salió de Jujuy

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Dos mujeres quedaron detenidas

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que el hallazgo no se produjo durante un control al azar, sino como consecuencia de tareas investigativas previas. “Se encontraron 22 o 23 kilos de cocaína de máxima pureza de la marca Delfín. Las dos mujeres detenidas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía Federal Número 1”, señaló en diálogo con El Show del Lagarto.

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, que deberá determinar su participación dentro de la organización investigada.

Los ladrillos tenían el sello de un delfín

Los paquetes incautados presentaban el relieve de un delfín, una marca que, según las autoridades, es utilizada por organizaciones transnacionales para identificar la calidad y el origen de la droga. “El sello tiene un delfín, hablamos de un sello conocido en Córdoba, es internacional”, remarcó Quinteros.

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De acuerdo con la información difundida, la marca estaría vinculada a la organización encabezada por Reynaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”. Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Intentaron engañar a los perros con mostaza

Los paquetes estaban envueltos con mostaza, presuntamente para intentar desorientar el olfato de los perros entrenados. Sin embargo, el cargamento fue detectado por Manteca, uno de los canes que participó del operativo.

“Todos los paquetes estaban envueltos con mostaza, con el fin de desorientar el olfato de los perros, pero este perro llamado Manteca lo detectó”, contó el ministro. La droga estaba distribuida en tres bolsos dentro de la bodega del colectivo. “El perro rápidamente detectó uno de ellos y a partir de ahí se hizo una requisa minuciosa”, detalló Quinteros.

La cocaína tenía como destino Córdoba

Según el funcionario, el cargamento tenía como destino final la ciudad de Córdoba y la sospecha es que iba a ser recibido por personas vinculadas con el narcomenudeo. “El destino final era la ciudad de Córdoba, quienes lo reciben hacen narcomenudeo, lo reducen y lo estiran, el precio estimado de todo esto es de 450 mil dólares, por eso decimos que el golpe de hoy es muy duro”, afirmó.

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Quinteros sostuvo que se trataría de “una organización narcocriminal internacional” cuyo líder permanece detenido, aunque sus ramificaciones continuarían activas. También indicó que la droga suele provenir de Bolivia, Perú o Colombia. “La Justicia deberá determinar a qué lugares de Córdoba iban estos paquetes”, concluyó el ministro.