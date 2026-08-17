Desarticularon un torneo de riñas de gallos en Buenos Aires: 27 detenidos

Un torneo clandestino de riña de gallos, organizado con un importante circuito de apuestas y premios que podían alcanzar los 30 millones de pesos, fue desbaratado por la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de Brandsen. Los detalles, en la nota.

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Un torneo clandestino de riña de gallos , que incluía apuestas y premios de hasta 30 millones de pesos, fue desarticulado por la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de Brandsen. El operativo culminó con 27 personas detenidas y el rescate de 111 animales .

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y tuvo lugar en el local bailable Ibiza , situado sobre la Ruta Provincial 215, en el kilómetro 44.

El caso salió a la luz a partir de una denuncia presentada por ambientalistas ante la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen. Ante la magnitud del evento denunciado, la fiscal Mariana Albizu dispuso la intervención del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Federico Guillermo Atencio, autorizó el allanamiento del lugar.

Al momento del ingreso policial, las peleas ya se estaban desarrollando ante unos 200 espectadores. El lugar contaba con un “mini estadio” especialmente preparado para la competencia: una zona rectangular en el centro del salón funcionaba como escenario de los enfrentamientos, mientras que dos sectores de tribunas rodeaban el espacio y estaban ocupados por el público.

Al advertir la presencia policial, varios asistentes intentaron escapar del establecimiento. Los efectivos montaron un cerco alrededor del lugar y consiguieron interceptar a todos los que procuraban huir.

En total, los investigadores aprehendieron a cerca de 200 personas, quienes fueron identificadas y sometidas a las consultas judiciales correspondientes para determinar si pesaba sobre ellas algún impedimento legal.

Luego de las identificaciones y consultas judiciales, 27 de los presentes fueron detenidos, incluido quien sería el organizador del evento. Todos permanecen alojados en dependencias de la Policía Federal.

Encontraron más de 100 gallos de riña

En el lugar también fueron encontrados más de un centenar de gallos de riña, varios de ellos alojados en cajas empleadas para transportarlos. Los investigadores detectaron que algunas estaban personalizadas con nombres y datos que permitían identificar su procedencia.

Tras ser rescatados, los gallos fueron llevados a una granja preparada especialmente para recibirlos, donde se inició la evaluación de las condiciones en las que se encontraban.

Tras el rescate, se comprobó que varios gallos estaban heridos y debilitados como consecuencia de las peleas y de las condiciones en las que eran mantenidos. El atractivo económico del torneo era significativo: los primeros premios llegaban a los 30 millones de pesos.

El operativo también permitió secuestrar dos celulares, 9 millones de pesos, cuatro trofeos de competencias de riña de gallos y documentación de interés para la causa. Los elementos serán peritados con el objetivo de determinar cómo funcionaba la organización del torneo y qué rol cumplía cada uno de los involucrados.