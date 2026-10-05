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5 de octubre de 2026 - 19:08
Policiales.

Buscan al conductor que atropelló a dos mujeres en Alto Comedero y se fugó: una está grave

Las víctimas, de 27 y 48 años, circulaban en una moto cuando fueron impactadas por un auto habría invadido el carril contrario.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El hecho ocurrió alrededor de las 23:20, cuando las mujeres, de 27 y 48 años, se desplazaban en una motocicleta de 110 cc. Según las primeras actuaciones, un Volkswagen de color oscuro habría circulado de manera zigzagueante, se cruzó de carril e impactó contra el rodado.

Tras el choque, el conductor no se detuvo y escapó del lugar, por lo que la Policía trabaja para identificarlo y determinar su paradero.

Trasladaron a las víctimas al hospital Pablo Soria

Accidente en Alto Comedero / las v&iacute;ctimas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

Accidente en Alto Comedero / las víctimas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

Luego del impacto, personal policial y del SAME llegó al lugar para asistir a las dos mujeres.

La joven de 27 años fue trasladada al Hospital Pablo Soria, donde ingresó con un traumatismo encéfalo craneal grave y pérdida de conocimiento, además de una fractura en la pierna derecha. Debido a la gravedad de las lesiones, permanece internada en la Sala de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado.

La otra mujer, de 48 años, sufrió contusiones y escoriaciones producto del impacto y el arrastre.

Buscan identificar al conductor del accidente en Alto Comedero

La investigación quedó en manos de la Policía, que intenta establecer las circunstancias exactas del siniestro e identificar al conductor del vehículo involucrado.

El automóvil buscado sería un Volkswagen de color negro u oscuro. Hasta el momento no trascendieron otros datos sobre el vehículo ni sobre la persona que lo conducía. De acuerdo con la información aportada, tras el primer impacto un segundo vehículo habría logrado esquivar a las mujeres, aunque terminó chocando contra la motocicleta.

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