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2 de octubre de 2026 - 07:00
Jujuy.

SAME: aumentaron más del 50% los accidentes viales y creció la mortalidad

El SAME 107 advierte por el aumento de accidentes y pacientes asistidos. Pablo Jure señaló fallas en la conducción y guardias hospitalarias saturadas.

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Por  Judith Girón
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“De 100 siniestros, ahora vamos atendiendo 150 siniestros”, explicó Jure, quien además advirtió que la mortalidad también aumentó en relación con años anteriores. “De 100 siniestros, ahora vamos atendiendo 150 siniestros”, explicó Jure, quien además advirtió que la mortalidad también aumentó en relación con años anteriores.

Si bien señaló que el incremento de la cantidad de siniestros no se refleja en la misma proporción en la mortalidad, remarcó que el número de personas fallecidas sí muestra un crecimiento respecto de períodos anteriores.

Fallas en la conducción: una de las principales preocupaciones

Para Jure, gran parte de la problemática está relacionada con el comportamiento de quienes conducen. Entre las conductas que mencionó aparecen personas que se duermen al volante, malas maniobras, frenadas inadecuadas, altas velocidades y la falta de uso de las luces de giro.

El director del SAME 107 puso como ejemplo una situación registrada durante su propia guardia: tres accidentes simultáneos con características similares, en los que hubo maniobras de giro en U y motocicletas que impactaron lateralmente sin señalización.

Hay una alteración en la responsabilidad individual de la conducción

Jure también hizo especial hincapié en los motociclistas y fue contundente al describir la situación: “Es pésimo el manejo de motos en Jujuy”

Entre las situaciones que observa mencionó la falta de casco, ausencia de señalización lumínica y la circulación con más de dos ocupantes. Según explicó, llevar más pasajeros de los previstos puede superar el peso contemplado para la homologación del vehículo y afectar las maniobras.

“Los números están a la vista de la cantidad de siniestralidad” “Los números están a la vista de la cantidad de siniestralidad”

SAME 107: Las guardias hospitalarias están saturadas

SAME 107: el costo de cada emergencia

SAME 107: el costo de cada emergencia

El incremento de los siniestros también tiene un impacto directo sobre el sistema público de salud.

Jure señaló que las guardias del Hospital Pablo Soria, Hospital San Roque, Centro de Especialidades Norte y Hospital Carlos Snopek se encuentran “totalmente saturadas” por pacientes derivados de distintos tipos de siniestros, de mayor o menor gravedad. Los pacientes son distribuidos de acuerdo con la complejidad y las lesiones que presentan.

El director del SAME 107 vinculó la situación con el cumplimiento de las normas y la responsabilidad individual. “Estamos violando las leyes de tránsito”. En ese sentido, remarcó la importancia de conocer y respetar la Ley Nacional de Tránsito 24.449, además de tener en cuenta a todos los actores que circulan por la vía pública.

“Tenemos que respetar, por sobre todo, al otro transeúnte”, señaló, incluyendo a peatones, ciclistas y personas que circulan en vehículos de menor porte, considerados entre los más vulnerables.

Siniestros viales: el costo de cada emergencia

Durante la entrevista, Jure también explicó el impacto económico que genera cada siniestro.

Solo el movimiento de una ambulancia para asistir una emergencia tiene un costo aproximado de entre $250.000 y $290.000, según detalló. Ese monto contempla el funcionamiento del móvil, equipamiento, seguros, combustible, fluidos, medicamentos, insumos descartables y prestaciones profesionales. Pero aclaró que ese es solamente el costo inicial.

Ante un siniestro vial, además de la ambulancia pueden intervenir el 911, la Policía, Seguridad Vial, Bomberos y Defensa Civil, dependiendo de las características del hecho.

Miren la cantidad de recursos que nosotros utilizamos por una persona que hizo una maniobra indebida o no pudo transitar como correspondía”, planteó.

A esto se suma la atención hospitalaria. En un paciente politraumatizado pueden requerirse estudios de cráneo, cervical, tórax y pelvis, además de tomografías, ecografías y laboratorio.

En los casos de mayor gravedad pueden sumarse quirófano, terapia intensiva, neurocirugía y cirugía traumatológica, además de elementos de osteosíntesis como clavos y tornillos.

De entrada tenemos un costo de casi 2 mil dólares y me atrevo a decirle que me estoy quedando muy corto en este momento”, afirmó.

El aumento de los accidentes no solo implica más personas lesionadas, sino también una mayor demanda de ambulancias, personal de emergencia, policías, bomberos y hospitales.

Por eso, Jure volvió a insistir en la necesidad de concientización, responsabilidad y respeto de las normas de tránsito para intentar reducir los siniestros y evitar que continúe creciendo la presión sobre las guardias públicas.

Instamos a la sociedad la concientización y el respeto, por sobre todo, para disminuir este alto índice de siniestralidad que tenemos”, concluyó.

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