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1 de octubre de 2026 - 18:44
Jujuy.

Desapareció una menor en Perico y su madre desconsolada pide ayuda para encontrarla

La adolescente falta de su hogar desde el 30 de septiembre. Su madre contó que tuvo una discusión, salió a comprar y nunca regresó. La familia pide ayuda para encontrarla.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Buscan a Naomi en Perico.

Buscan a Naomi en Perico.

Una intensa búsqueda se desarrolla en Perico para dar con el paradero de Naomi Ninfa Quispe Vargas, de 15 años, quien se encuentra desaparecida desde el 30 de septiembre de 2026.

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En medio de la preocupación, Noelia Vargas, madre de Naomi, relató cómo fueron las horas previas a su desaparición y aseguró que es la primera vez que su hija se ausenta de esta manera.

La última conversación entre Naomi y su madre

Según contó Noelia Vargas en diálogo con Gente de Perico, durante esa jornada había retirado a su hija del colegio y recibido su boletín de calificaciones.

Yo ayer la retiré del colegio, también me acerqué por el tema de que me tenían que hacer entrega del boletín de calificaciones, el cual ella estaba muy mal en el colegio y bueno, tuvimos un pequeño roce por eso”, relató.

La madre explicó que, ante esa situación, decidió quitarle el teléfono celular, aunque remarcó que no hubo una pelea grave.

No discutimos, no le pegué, no le hice nada. Era una discusión que tuvieron de madre a hija y lamentablemente ella tomó esta determinación”, sostuvo.

La familia atraviesa horas de profunda angustia. “La verdad es que estamos pasando muy mal. Es la primera vez que desaparece”, expresó.

Salió a comprar una galleta y no volvió

El último registro conocido ocurrió cuando Naomi salió de su vivienda con la intención de realizar una compra cerca de su casa.

Ella salió diciéndome que iba a comprar una galleta, acá a la esquina nomás, y mi mamá la acompaña hasta la puerta”, explicó Noelia.

Con el paso de los minutos y al ver que no regresaba, la familia comenzó a buscarla. “Después se tarda, yo voy a buscarla y me dice la señora que compró la galleta, efectivamente, pero no llega a mi casa”, contó.

Fue entonces cuando logró acceder a una cámara de seguridad que permitió obtener uno de los últimos datos sobre sus movimientos.

A un vecino le pido y él me muestra las cámaras. A las ocho y cincuenta y ocho, ella sale del negocio y se va por la San José”, detalló.

Desde ese momento, la familia no volvió a tener contacto con la adolescente.

Cómo aportar información sobre Naomi

Desde CINDAC solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre Naomi Ninfa Quispe Vargas que se comunique de manera inmediata con las autoridades.

Los teléfonos habilitados son 911, 388-6860239 y 388-6828607.

También se puede brindar información en cualquier unidad policial cercana.

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