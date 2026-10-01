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1 de octubre de 2026 - 09:16
Jujuy.

Robo millonario en Perico: se llevaron $11 millones y escaparon

Una pareja sufrió el robo de unos $11 millones en Perico mientras descargaba mercadería. El sospechoso escapó en un auto rojo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Robo millonario en Perico&nbsp;

Robo millonario en Perico 

Un importante robo se registró este miércoles por la tarde en Perico, donde una pareja denunció la sustracción de aproximadamente 11 millones de pesos en efectivo mientras se encontraba descargando mercadería frente a un local mayorista.

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El hecho ocurrió sobre calle San José. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el dinero estaba guardado dentro de una riñonera que había quedado en la cabina de un camión.

Robo millonario en Perico: se llevaron $11 millones y escaparon - Imagen recreada con IA

Robo millonario en Perico: se llevaron $11 millones y escaparon - Imagen recreada con IA

El robo ocurrió mientras descargaban el camión

En el momento del hecho, el conductor del vehículo y un joven que trabaja como cargador se encontraban ocupados descargando mercadería.

En esas circunstancias, un hombre habría aprovechado la situación para acercarse al camión, ingresar a la cabina y apoderarse de una riñonera perteneciente a la pareja del conductor.

En su interior había cerca de $11 millones en efectivo.

La maniobra fue advertida cuando la mujer comenzó a gritar. Al escucharla, el conductor salió rápidamente y llegó a observar al sospechoso mientras se alejaba del lugar.

Persiguieron al sospechoso, pero logró escapar

El damnificado inició una persecución a pie en dirección a avenida Éxodo, intentando alcanzar al hombre que llevaba el dinero.

Sin embargo, el sospechoso habría logrado llegar hasta un vehículo de color rojo, subir y escapar a alta velocidad.

La secuencia habría ocurrido en pocos minutos y ahora uno de los puntos centrales de la investigación será determinar si el autor actuó solo o si contaba con la colaboración de otras personas para concretar la fuga.

La Policía investiga el millonario robo en Perico

Tras la denuncia, la Policía inició actuaciones para establecer la identidad del sospechoso y reconstruir con precisión el recorrido realizado después del robo.

Los investigadores también buscan determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso al camión y cómo se organizó la posterior huida.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación del dinero, mientras la investigación continúa en curso.

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