Perico: un motociclista está grave tras chocar con una Kangoo en Ruta 45

Un joven de 21 años permanece internado en grave estado luego de protagonizar un siniestro vial entre una motocicleta y una Renault Kangoo sobre la Ruta Provincial 45, en jurisdicción de Perico. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, a pocos metros de un establecimiento educativo de la zona de Coronel Arias. El episodio se registró ayer martes por la trade, en el corredor que conecta las ciudades de Perico y Monterrico.

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Por causas que todavía son materia de investigación, una motocicleta Skua de 150 cc , conducida por el joven, colisionó con una Kangoo en la que se desplazaba un solo ocupante.

De acuerdo con la información difundida por Bomberos Voluntarios de Monterrico, una dotación circulaba por el sector camino a un incendio de pastizales reportado detrás del Hospital Dr. Vicente Arroyabe. Al llegar a la zona de los reductores de velocidad, cerca de la escuela de Coronel Arias, los voluntarios observaron los vehículos involucrados y detuvieron su marcha para brindar asistencia.

Los bomberos realizaron un corte preventivo de la calzada para proteger a la persona herida y permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Poco después arribó personal del SAME de Monterrico y comenzó la asistencia sanitaria del motociclista.

El joven sufrió graves lesiones

Inicialmente, la víctima fue trasladada al Hospital Arturo Zabala de Perico. Información conocida este miércoles indica que el motociclista se encontraba inconsciente al momento de ser asistido y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado a una clínica de San Salvador de Jujuy.

El diagnóstico informado fue de traumatismo encéfalo craneal grave con fractura craneal y permanece hospitalizado. Hasta el momento no se difundieron nuevos detalles oficiales sobre su evolución.

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El conductor de la Kangoo dio negativo en alcoholemia

El vehículo utilitario era conducido por un joven de 27 años. Personal de Seguridad Vial realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, según fuentes citadas por El Tribuno de Jujuy.

También trabajaron en el lugar integrantes del Departamento de Criminalística, quienes realizaron las pericias necesarias para intentar determinar la mecánica del siniestro. Una vez finalizadas las tareas, la motocicleta y la Kangoo fueron secuestradas preventivamente para continuar con las actuaciones.

Investigan cómo ocurrió el choque

La investigación quedó bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación, mientras que las actuaciones complementarias fueron asignadas a la Subcomisaría La Posta. Por el momento, no se informó oficialmente cuál de los vehículos realizó la maniobra que derivó en el impacto. Las pericias serán determinantes para reconstruir lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades.

La Ruta Provincial 45 es uno de los corredores utilizados diariamente entre Perico y Monterrico y registra un importante movimiento de vehículos. En diferentes oportunidades se produjeron siniestros de consideración sobre este trazado, especialmente en sectores cercanos a Coronel Arias.