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22 de septiembre de 2026 - 17:38
Policiales.

Encontraron a un hombre muerto en una calle de Alto Comedero

El hombre fue encontrado sobre una vereda del sector B5 de Alto Comedero. Personal del SAME constató su fallecimiento en el lugar.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encontraron a un hombre muerto en una calle de Alto Comedero (Foto generada con IA)

Encontraron a un hombre muerto en una calle de Alto Comedero (Foto generada con IA)

Un hombre fue hallado sin vida en Alto Comedero durante la mañana, en inmediaciones de las calles Casira y Guerrero, en el sector B5. La víctima tenía 50 años y se encontraba en situación de calle.

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El hecho fue advertido aproximadamente a las 8:20, cuando personal policial tomó conocimiento sobre la presencia de una persona que permanecía tendida boca abajo sobre una vereda. Al arribar al sector señalado, los efectivos encontraron al hombre cubierto con prendas de abrigo y cartones.

Los policías intentaron establecer contacto con la persona, pero no obtuvieron respuesta, por lo que solicitaron inmediatamente la intervención del servicio de emergencias médicas. Minutos después arribó una ambulancia del SAME y los profesionales constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo con la información policial suministrada de manera preliminar, el médico interviniente estableció como causal del deceso un paro cardiorrespiratorio. La víctima tenía 50 años y, según indicaron las autoridades, se encontraba en situación de calle.

Encontraron a un hombre muerto en una calle de Alto Comedero (Foto generada con IA)

Encontraron a un hombre muerto en una calle de Alto Comedero (Foto generada con IA)

Luego de constatarse el fallecimiento, se realizaron las actuaciones de rigor correspondientes para avanzar con el procedimiento y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones oficiales respecto de la identidad del hombre ni sobre antecedentes médicos que pudieran aportar más información sobre lo ocurrido.

Viviendas para Alto Comedero

El secretario de comunicación Alberto Siufi hizo referencia a nuevos planes de viviendas en Alto Comedero y reconocimientos a la provincia por las energías renovables. “Se van a adjudicar tres proyectos nuevos de viviendas en Alto Comedero; la totalidad son 96 en tres proyectos de 32 viviendas cada uno”, dijo Siufi

Agregó que “esto se suma a las 339 unidades de viviendas libres, a las 64 unidades que se están construyendo en convenio con los gremios y al plan nacional “Casa Propia” que habían sido abandonado por Nación y Jujuy lo reestableció”.

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