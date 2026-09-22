Atacaron por redes sociales a la representante de Salta de la FNE

Isabella Carrizo fue elegida representante de Salta y llegará a Jujuy para la FNE. Tras recibir críticas, pidió reflexionar sobre la violencia digital.

Verónica Isabella Carrizo tiene 18 años, fue elegida representante provincial de los estudiantes de Salta y llegará a Jujuy para participar de la Elección Nacional de la FNE 2026. Sin embargo, en medio de uno de los momentos más importantes de su vida estudiantil, la joven contó que recibió numerosos comentarios negativos y cuestionamientos en redes sociales.

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Isabella representa al departamento Metán y fue elegida durante la ceremonia realizada en El Galpón. Ahora será una de las protagonistas de la elección del próximo viernes 25 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto , en San Salvador de Jujuy.

Pero antes de viajar a nuestra provincia, Isabella decidió detenerse en algo que comenzó a opacar la alegría de su elección: los comentarios que recibió después de conocerse el resultado.

La joven utilizó sus propias redes sociales para responder, aunque aclaró que su intención no era iniciar una discusión ni devolver las agresiones.

“¿Qué nos está pasando como sociedad cuando necesitamos destruir a una joven para expresar que no estamos de acuerdo con una elección?” “¿Qué nos está pasando como sociedad cuando necesitamos destruir a una joven para expresar que no estamos de acuerdo con una elección?”

En su mensaje recordó además que detrás de una candidata existe una persona que todavía está creciendo y construyendo su identidad.

“Soy una joven que está aprendiendo, creciendo y descubriendo quién quiere ser. Detrás de una corona hay una hija, una hermana, una amiga, una estudiante”, expresó Isa.

También manifestó que le dolió especialmente que parte de los cuestionamientos provinieran de personas adultas.

"Detrás de una corona hay una hija, una hermana, una amiga, una estudiante” "Detrás de una corona hay una hija, una hermana, una amiga, una estudiante”

Un pedido para pensar antes de comentar

Carrizo evitó convocar a sus seguidores a responder con más agresiones. Por el contrario, planteó una reflexión sobre la facilidad con la que muchas veces se escribe detrás de una pantalla sin dimensionar el efecto que esas palabras pueden provocar. La joven cerró su mensaje con una frase que rápidamente comenzó a circular en medios y redes:

“Una corona dura un año. Pero las palabras pueden quedarse en el corazón de alguien durante toda una vida”. “Una corona dura un año. Pero las palabras pueden quedarse en el corazón de alguien durante toda una vida”.

El episodio también volvió a abrir en Salta el debate sobre los estereotipos de belleza asociados históricamente a este tipo de elecciones. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de esa provincia se pronunció nuevamente sobre el tema después de los comentarios recibidos por Carrizo.

Isabella Carrizo recibió ataques en redes y respondió con una reflexión

Isabella Carrizo ya viajó rumbo a Jujuy

Más allá de las críticas, la joven recibió también numerosas muestras de apoyo. Este lunes, vecinos de El Galpón la despidieron con una caravana antes de su viaje a Jujuy. Además, su elección tuvo un significado especial para la zona: medios salteños destacaron que Metán volvió a contar con una representante provincial después de 25 años.

La elección salteña reunió a cerca de 6.000 personas y contó con representantes de diferentes departamentos de la provincia. Ahora Isabella llegará a San Salvador de Jujuy para compartir los días previos junto a las representantes de todo el país y participar de uno de los momentos centrales de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La Elección Nacional se realizará el viernes 25 de septiembre a las 21 en el Estadio 23 de Agosto.