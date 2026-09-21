FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy

La joven, que pertenece al Colegio Secundario N° 56 de la ciudad de El Carmen, recibió el reconocimiento luego de una jornada en la que las representantes de los distintos departamentos compartieron la ilusión de convertirse en la nueva embajadora de los estudiantes jujeños.
FNE 2026: la nueva representante de Jujuy
Morella López tiene 15 años y representa al Departamento de El Carmen y a partir de esta elección, tendrá la responsabilidad de representar a toda la provincia en la próxima instancia nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, edición número 75.
Una nueva etapa después de Victoria Zamar
La nueva representante toma el lugar que durante el último año ocupó Victoria Zamar, estudiante del Colegio Santa Bárbara, quien representó al departamento Dr. Manuel Belgrano y a la Región Valles antes de convertirse en la representante de Jujuy en 2025.
Ahora será quien continúe ese camino y lleve consigo la representación de miles de estudiantes de toda la provincia.
Las representantes que acompañarán esta nueva edición
Durante la elección fueron reconocidas las representantes de las distintas regiones de Jujuy:
- Región Valles: Morella Gira López
- Región Quebrada: Jenifer Quispe
- Región Yungas: Abril Lauriero Lops
- Región Puna: Elisa Cavanna
Morella Gira López, embajadora de los Valles.
Abril Lauriero Lops de San Pedro.
Cada una de ellas tendrá un lugar especial dentro de la celebración estudiantil y será parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Una corona que representa a todos los estudiantes
Más allá de la elección, la designación representa una experiencia que combina juventud, compañerismo y el orgullo de llevar el nombre de Jujuy a nivel nacional.
Con emoción, abrazos y el acompañamiento de sus familias, amigos y compañeros, Morella comienza ahora una nueva etapa como representante de los estudiantes jujeños.
Una historia que hoy se transforma en mensaje
Detrás de la nueva representante de los estudiantes hay también una historia de lucha y superación. Morella atravesó momentos difíciles durante su adolescencia y habló públicamente sobre el bullying que sufrió y sobre lo importante que fue para ella contar con el acompañamiento de su familia, especialmente de su mamá.
“Hubo momentos en los que yo creía que ya no podía más”, había reconocido la joven, quien con el tiempo logró transformar aquellas experiencias en un mensaje para otros chicos y adolescentes que puedan estar atravesando situaciones similares.
Su elección adquiere así un significado especial. La joven que alguna vez sintió que no podía seguir adelante hoy ocupa un lugar de representación y puede convertir su propia experiencia en una voz para hablar de empatía, acompañamiento y salud mental.
“Quiero invitarlos a concientizar cómo se sienten, expresar sus sentimientos”, había expresado, dejando además un mensaje para quienes atraviesan situaciones de bullying: “No es fácil poder hablarlo, pero todo con tiempo se logra y hay que ser fuerte”.
Su historia, entonces, no queda solamente detrás de una elección. También puede convertirse en parte de aquello que representa: una juventud que busca ser escuchada, acompañada y valorada por lo que es y por todo lo que puede superar.
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