lunes 21 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de septiembre de 2026 - 23:14
Jujuy.

FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy

La joven de fue elegida para representar a todos los estudiantes jujeños en la FNE 2026 y llevar el nombre de Jujuy a la próxima instancia nacional.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy

Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy

Lee además
Las elegidas. video
EN VIVO.

FNE 2026: viví lo mejor de la Elección Provincial
Victoria Zamar - Representante de Jujuy 2025 video
FNE 2026.

Victoria Zamar se despide como Representante de Jujuy: "Me llevo el amor de los jujeños"

La joven, que pertenece al Colegio Secundario N° 56 de la ciudad de El Carmen, recibió el reconocimiento luego de una jornada en la que las representantes de los distintos departamentos compartieron la ilusión de convertirse en la nueva embajadora de los estudiantes jujeños.

FNE 2026: la nueva representante de Jujuy

Morella López tiene 15 años y representa al Departamento de El Carmen y a partir de esta elección, tendrá la responsabilidad de representar a toda la provincia en la próxima instancia nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, edición número 75.

Una nueva etapa después de Victoria Zamar

La nueva representante toma el lugar que durante el último año ocupó Victoria Zamar, estudiante del Colegio Santa Bárbara, quien representó al departamento Dr. Manuel Belgrano y a la Región Valles antes de convertirse en la representante de Jujuy en 2025.

Ahora será quien continúe ese camino y lleve consigo la representación de miles de estudiantes de toda la provincia.

Las representantes que acompañarán esta nueva edición

Durante la elección fueron reconocidas las representantes de las distintas regiones de Jujuy:

  • Región Valles: Morella Gira López
  • Región Quebrada: Jenifer Quispe
  • Región Yungas: Abril Lauriero Lops
  • Región Puna: Elisa Cavanna
Morella Gira López, embajadora de los Valles.

Morella Gira López, embajadora de los Valles.

Abril Lauriero Lops de San Pedro.

Abril Lauriero Lops de San Pedro.

Elisa Cavanna.

Elisa Cavanna.

Cada una de ellas tendrá un lugar especial dentro de la celebración estudiantil y será parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Una corona que representa a todos los estudiantes

Más allá de la elección, la designación representa una experiencia que combina juventud, compañerismo y el orgullo de llevar el nombre de Jujuy a nivel nacional.

Con emoción, abrazos y el acompañamiento de sus familias, amigos y compañeros, Morella comienza ahora una nueva etapa como representante de los estudiantes jujeños.

Una historia que hoy se transforma en mensaje

Detrás de la nueva representante de los estudiantes hay también una historia de lucha y superación. Morella atravesó momentos difíciles durante su adolescencia y habló públicamente sobre el bullying que sufrió y sobre lo importante que fue para ella contar con el acompañamiento de su familia, especialmente de su mamá.

“Hubo momentos en los que yo creía que ya no podía más”, había reconocido la joven, quien con el tiempo logró transformar aquellas experiencias en un mensaje para otros chicos y adolescentes que puedan estar atravesando situaciones similares.

Su elección adquiere así un significado especial. La joven que alguna vez sintió que no podía seguir adelante hoy ocupa un lugar de representación y puede convertir su propia experiencia en una voz para hablar de empatía, acompañamiento y salud mental.

“Quiero invitarlos a concientizar cómo se sienten, expresar sus sentimientos”, había expresado, dejando además un mensaje para quienes atraviesan situaciones de bullying: “No es fácil poder hablarlo, pero todo con tiempo se logra y hay que ser fuerte”.

Su historia, entonces, no queda solamente detrás de una elección. También puede convertirse en parte de aquello que representa: una juventud que busca ser escuchada, acompañada y valorada por lo que es y por todo lo que puede superar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: viví lo mejor de la Elección Provincial

Victoria Zamar se despide como Representante de Jujuy: "Me llevo el amor de los jujeños"

Marcelo Ponce volvió a la FNE 2026: "Es emocionante estar de vuelta con los chicos"

Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

FNE 2026: lunes 21 de septiembre no hay clases en Jujuy ¿qué pasa el resto de la semana?

Lo que se lee ahora
Bautista Pellegrini tiene 18 años, paje 10 de la FNE video
Jujuy.

De arquero del Lobo a Paje 10 de la FNE: la historia de Bautista Pellegrini

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Candidatas Elección Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

Victoria Zamar, Representante por Jujuy FNE 2025 video
Primavera.

FNE 2026: Jujuy elige a su Representante Provincial en el Día de la Primavera

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre video
Jujuy.

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y qué significa

Sin clases este lunes 21 de septiembre
Sociedad.

FNE 2026: lunes 21 de septiembre no hay clases en Jujuy ¿qué pasa el resto de la semana?

Paso de Jama cerrado este lunes: hay hielo y nieve en la Ruta CH-27
Jujuy.

Paso de Jama cerrado este lunes: hay hielo y nieve en la Ruta CH-27

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel