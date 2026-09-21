Marcelo Ponce volvió a la FNE 2026: "Es emocionante estar de vuelta con los chicos"

Después de 13 años, Marcelo Ponce volvió a los desfiles de carrozas de la FNE 2026 en una edición muy especial por el 75° aniversario de la fiesta. El reconocido locutor de Radio Fiesta repasó su vínculo con el evento, recordó el traslado a Ciudad Cultural y habló de la emoción que le generó reencontrarse con los estudiantes y el público en su visita a Todo se ve .

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Ponce explicó que su regreso se dio en un año cargado de significados personales. “Pasaron 13 años desde que yo dejé de hacer los desfiles de carrozas y este año se cumplían 10 años de mi ingreso al Ente como presidente , de haber traído acá, a esta Ciudad Cultural, la Fiesta de los Estudiantes”, recordó.

En ese sentido, rememoró cómo era el predio cuando se decidió trasladar allí una de las celebraciones más importantes de Jujuy. “Cuando yo llegué acá, esto no era nada . Era solamente las calles y no había nada. Así que traer acá eso era un desafío muy grande que, bueno, lo cumplimos y trajimos”, señaló.

Durante aquella etapa también se produjeron modificaciones en la construcción y presentación de las obras de los estudiantes. “Cambiamos el sistema lumínico de las carrozas, que también pasaron a ser mucho más sustentables y mucho más limpias”, explicó.

Marcelo Ponce volvió a la FNE 2026

“Las transformaciones y los cambios siempre son quejas”

Marcelo Ponce dejó los desfiles en 2013 y años después encabezó, desde el Ente Autárquico Permanente, el traslado de la fiesta hacia Ciudad Cultural. “Como siempre digo yo, las transformaciones y los cambios siempre son quejas y después uno se empieza a acostumbrar”, expresó.

La celebración de los 75 años terminó de convencerlo para regresar. “Me parecía que este año se daba como para volver, para volver a estar. 75 años de la fiesta, un número muy importante”, sostuvo. Luego de conversar con integrantes de la comisión organizadora, recibió la propuesta formal: “Me dijeron: ‘Bueno, ¿te animás de vuelta acá?’. Y bueno, sí, dije que sí porque me parecía que estaba bueno volver”.

La emoción del primer desfile de la FNE 2026

El regreso también despertó recuerdos de los años en los que Ponce fue una de las voces características de las noches de carrozas. “El primer día que estuve aquí dije: ‘¡Qué bárbaro!’. Se me cruzaron un montón de cosas, se me cruzaron un montón de compañeros que laburaban conmigo”, relató.

A la vez, destacó la necesidad de adaptarse a las nuevas generaciones y acompañar la forma en la que actualmente los jóvenes viven la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Ahora farmeo acá, hago farmeadas, bajo, farmeo con los chicos”, contó entre risas, y agregó: “Hay que estar, hay que estar y yo creo que hay que acompañar a los chicos”.

Para Ponce, esa adaptación forma parte de la esencia misma de la celebración. “Para mí la Fiesta de los Estudiantes siempre es algo muy importante y hay cosas que siempre se van a tener que ir modificando con el correr de los años. Es muy emocionante estar de vuelta con los chicos”, afirmó.

Hugo Delgado y el comienzo de una historia en 1991

Durante la entrevista también recordó a Hugo Delgado, una de las voces históricas de los desfiles y quien le dio la primera oportunidad de subir al palco. “Hugo fue el que me puso a mí primero”, contó Ponce.

Por aquellos años trabajaba en un programa denominado “Carroceando”, que recorría los canchones de los distintos colegios mientras los estudiantes preparaban sus obras.

Ponce recordó que se encontraba junto a Marcelo Viotti cuando apareció la oportunidad inesperada. Según relató, Delgado buscaba alguien que lo acompañara durante la transmisión y surgió su nombre.

“Ya está, cara dura, todavía joven, vamos arriba”, recordó sobre aquella decisión improvisada que terminaría marcando buena parte de su trayectoria. “Ahí empecé, año 91. Y de ahí no paramos hasta el 2013”, afirmó.

Las frases que quedaron en la memoria de la FNE

Con los años, Marcelo Ponce también construyó frases que terminaron identificándose con los tradicionales desfiles. “La gente te sigue diciendo ‘Leo una alegoría’”, contó al recordar una de sus expresiones habituales frente al paso de las carrozas.

Otra quedó grabada entre varias generaciones de jujeños: ´Avancen, por favor´. “Ha sido también un poquito una marca que cada uno va dejando y que la gente se acuerda”, reflexionó.

El regreso generó además numerosos mensajes de quienes volvieron a reconocer aquella voz de las noches de avenida Córdoba. “He recibido muchos llamados en Radio Fiesta, la gente agradeciendo que haya vuelto”, señaló.

Entre los comentarios que más lo movilizaron recordó uno en particular: “Estoy con mi nietita y yo fui y te escuchaba antes en la avenida Córdoba’. Y yo dije: ‘Ay, estás con tu nieta ahora, Dios’”.

También contó que muchas personas se acercaron durante los desfiles para saludarlo o pedirle fotografías. “La gente te dice que se emociona o por ahí te encuentra cuando estás entrando y te dice: ‘Me quiero sacar una foto con vos’”, relató.

Marcelo Ponce estará en la Elección Provincial

El regreso de Marcelo Ponce continuará este lunes con uno de los acontecimientos centrales de la FNE 2026: la Elección Provincial. “Esta noche vamos a estar acá en la Elección Reina Provincial, por supuesto. Yo digo Reina, para mí tiene que ser así, pero bueno, para otros son representantes”, expresó.

Ponce anticipó que ya realizaron los ensayos y adelantó algunas características de la ceremonia. “Va a ser un show muy lindo, espectacular, muy dinámico, muy ágil, muy rápido, para que después podamos disfrutar de Eugenia Quevedo”, adelantó.