domingo 20 de septiembre de 2026
20 de septiembre de 2026 - 18:41
en vivo Jujuy.

FNE2026: Comenzó la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia

Ciudad Cultural es escenario de la Elección del Paje 10, con representantes de distintos puntos de Jujuy que participan de una nueva jornada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Por  Verónica Pereyra
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EN VIVO

Los chicos saben lo que es farmear aura

Como siempre las familias apoyan

Porsupuesto los padres y familiares de los candidatos coparon ciudad cultural para apoyar a los chicos

Las hinchadas alentando a los candidatos

Las hinchadas alentando a los candidatos

Las hinchadas alentando a los candidatos

Las hinchadas alentando a los candidatos

Las hinchadas alentando a los candidatos

Las hinchadas alentando a los candidatos

Las representantes departamentales también dicen presente

Las candidatas a Representante Provincial de Jujuy ya viven la previa de la Elección del Paje 10, que se realiza este domingo en Ciudad Cultural en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las jóvenes de los distintos departamentos de la provincia acompañan esta jornada especial, a pocas horas de uno de los eventos centrales de la FNE. Cabe recordar que la Elección de la Representante Provincial se realizará este lunes 21 de septiembre, también en el predio de Ciudad Cultural.

Así se vive el paso de los chicos

Mucha energía, sonrisas y 100% de actitud en el paso de los candidatos.

Continua el paso de los candidatos a paje 10

El evento se realiza en ciudad cultural , con el acompañamiento de cientos de jujeños.

En total son 97 candidatos.

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