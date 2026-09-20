FNE2026: Comenzó la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia

En estos momentos se lleva adelante en Ciudad Cultural la Elección del Paje 10, uno de los momentos especiales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ciudad Cultural es escenario de la Elección del Paje 10, con representantes de distintos puntos de Jujuy que participan de una nueva jornada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
En estos momentos se lleva adelante en Ciudad Cultural la Elección del Paje 10, uno de los momentos especiales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Representantes de distintos puntos de la provincia participan de la elección, que reúne a estudiantes, familias y público que acompaña la jornada de la FNE 2026.
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