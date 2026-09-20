FNE2026: Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

La Fiesta Nacional de los Estudiantes ( FNE ) se vive a pleno en la provincia y este domingo será un día especial dentro del cronograma de la Fiesta porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia .

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La exposición se podrá realizar en las carpas donde permanecen las carrozas y carruajes de todos los colegios en Ciudad Cultural. Dicho evento es para toda la familia con entrada libre y será de 16 a 20 .

Este domingo será un día especial para los chicos con la elección del Paje 10, quienes fueron elegidos en cada uno de los colegios y hoy los representarán en la elección provincial.

La elección del Paje 10 será desde las 18 en Ciudad Cultural con la presencia de miles de estudiantes de toda la provincia alentando a los diferentes candidatos que llegan de todas las regiones de Jujuy.

Cómo sigue el cronograma de la FNE

Domingo 20 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

. Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas