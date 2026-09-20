FNE2026: Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) se vive a pleno en la provincia y este domingo será un día especial dentro del cronograma de la Fiesta porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia.
La exposición se podrá realizar en las carpas donde permanecen las carrozas y carruajes de todos los colegios en Ciudad Cultural. Dicho evento es para toda la familia con entrada libre y será de 16 a 20.
Elección del Paje 10
Este domingo será un día especial para los chicos con la elección del Paje 10, quienes fueron elegidos en cada uno de los colegios y hoy los representarán en la elección provincial.
La elección del Paje 10 será desde las 18 en Ciudad Cultural con la presencia de miles de estudiantes de toda la provincia alentando a los diferentes candidatos que llegan de todas las regiones de Jujuy.
Cómo sigue el cronograma de la FNE
Domingo 20 de septiembre
. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural
. Elección del Paje 10 a las 18 horas
Lunes 21 de septiembre
. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas
. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural
Martes 22 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Miércoles 23 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Jueves 24 de septiembre
. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
. Desfile Doble desde las 20 horas
Viernes 25 de septiembre
. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto
Sábado 26 de septiembre
. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.