domingo 20 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de septiembre de 2026 - 09:38
Jujuy.

FNE2026: Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Este domingo no habrá desfile en Ciudad Cultural pero se podrá admirar las carrozas y carruajes en la primera jornada de exposición de la FNE.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) se vive a pleno en la provincia y este domingo será un día especial dentro del cronograma de la Fiesta porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia.

Lee además
Carroceros Nuevo Pirquitas 
Jujuy.

FNE 2026: "El carruaje representa nuestra cultura", dijeron emocionados los carroceros de Nuevo Pirquitas
FNE 2026: una carroza sorprendió a todos con una inédita técnica de arte japonés
Jujuy.

FNE 2026: una carroza sorprendió a todos con una inédita técnica de arte japonés

La exposición se podrá realizar en las carpas donde permanecen las carrozas y carruajes de todos los colegios en Ciudad Cultural. Dicho evento es para toda la familia con entrada libre y será de 16 a 20.

Elección del Paje 10

Este domingo será un día especial para los chicos con la elección del Paje 10, quienes fueron elegidos en cada uno de los colegios y hoy los representarán en la elección provincial.

La elección del Paje 10 será desde las 18 en Ciudad Cultural con la presencia de miles de estudiantes de toda la provincia alentando a los diferentes candidatos que llegan de todas las regiones de Jujuy.

Cómo sigue el cronograma de la FNE

Domingo 20 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

. Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: "El carruaje representa nuestra cultura", dijeron emocionados los carroceros de Nuevo Pirquitas

FNE 2026: una carroza sorprendió a todos con una inédita técnica de arte japonés

Martín Salwe vivió otra noche de la FNE 2026 junto a Canal 4 de Jujuy

FNE 2026: Hermosos detalles de las carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

FNE2026: "Adelante estudiantes", el himno de los alumnos del Nacional 1

Lo que se lee ahora
paso de jama: continua suspendido el transito por nieve en la ruta nacional 27
Jujuy.

Paso de Jama: continúa suspendido el tránsito por nieve en la Ruta Nacional 27

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión
Tragedia.

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

sismo en el norte argentino 
Pais.

Dos fuertes sismos sacudieron el norte argentino: que pasó en Jujuy

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco
Jujuy.

Un integrante de una banda de sikuris cayó por un barranco camino a Sixsilera

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita
Jujuy.

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita

Martín Salwe vuelve a Canal 4
Jujuy.

Martín Salwe vivió otra noche de la FNE 2026 junto a Canal 4 de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel