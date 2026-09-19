Elección Provincial FNE 2026: habrá cortes de tránsito y cambios en los colectivos este lunes

La Municipalidad diagramó un operativo especial por la Elección de la Representante Provincial en Ciudad Cultural. Los cortes comenzarán a las 18 y desde las 19 se modificarán los recorridos del transporte urbano.
La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá este lunes 21 de septiembre una de sus noches más esperadas con la Elección de la Representante Provincial en Ciudad Cultural.
Ante la importante cantidad de público prevista, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará un operativo que incluirá cortes de calles, restricciones para estacionar y cambios en los recorridos de los colectivos.
Cortes desde las 18 horas
El tránsito quedará interrumpido en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy; prolongación Uruguay y avenida de los Estudiantes; avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy; Juntos en Jujuy y prolongación Uruguay; avenida de los Estudiantes y avenida de las Carrozas; Pila Solá y avenida de las Carrozas; y Pedro del Portal y avenida de las Carrozas.
También desde las 18 horas estará prohibido estacionar en toda la extensión de avenida de las Carrozas.
Cambios en los colectivos desde las 19
El transporte urbano modificará sus recorridos desde las 19. Los colectivos circularán por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia, avenida de los Estudiantes, derivador de la Rotonda de Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas y nuevamente avenida Bolivia, para después continuar con sus recorridos habituales.
Las paradas estarán ubicadas sobre avenida de las Carrozas.
En tanto, los taxis de radiollamada tendrán una parada habilitada en avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy.
Desde el municipio recomendaron salir con anticipación, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito, especialmente durante las horas de mayor movimiento alrededor de Ciudad Cultural.
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