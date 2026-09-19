Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: "Se hizo realidad el sueño"

El primer desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la noche. Los estudiantes del Colegio Divino Redentor llegaron a Ciudad Cultural con su primer carruaje y muchos de ellos hicieron la pasada entre lágrimas, abrazos y un grito que se repetía entre las familias: “Se pudo”.

La institución concretó este año un sueño esperado: sumarse a los tradicionales desfiles de la FNE con una construcción propia. Por eso, cuando llegó el momento de presentarse ante el público, la emoción fue difícil de contener. En diálogo con TodoJujuy registraron el momento durante la transmisión del desfile. Desde los costados del recorrido, familiares acompañaron a los estudiantes y también se mostraron visiblemente emocionados por el debut.

“Estar acá ya es un sueño” En diálogo con TodoJujuy, una de las estudiantes intentó poner en palabras lo que estaban viviendo mientras todavía lloraba por la emoción. “Estoy muy emocionada. Es nuestro primer año y quiero darle las gracias a todas las personas que nos ayudaron, familiares y estudiantes. Muchas gracias a todos”, expresó.

Otra de las jóvenes tampoco pudo contener las lágrimas al hablar del momento que estaban viviendo. “Estamos muy emocionados todos porque es una alegría. Estar acá ya es un sueño. Se hizo realidad el sueño”, aseguró mientras continuaba el recorrido por Ciudad Cultural.

El debut del Divino Redentor en la FNE 2026 La participación del Divino Redentor marcó un momento especial para toda su comunidad educativa. Estudiantes, docentes y familias trabajaron para poder concretar por primera vez una construcción y formar parte de uno de los momentos más tradicionales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La llegada al desfile fue así el cierre de meses de trabajo y de un proyecto que involucró a toda la comunidad del colegio. El momento quedó resumido en una frase que se escuchó una y otra vez mientras avanzaban por Ciudad Cultural: “Se pudo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.