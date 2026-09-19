sábado 19 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2026 - 00:35
FNE 2026.

Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: "Se hizo realidad el sueño"

El colegio participó por primera vez con un carruaje en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Al ingresar al desfile, estudiantes y familias no pudieron contener la emoción.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Colegio Divino Redentor
Lee además
FNE 2026: asueto escolar en toda la provincia
Jujuy.

FNE 2026: Habrá asueto escolar el jueves 24 y viernes 25 de septiembre
Martín Salwe conduciendo la FNE con Canal 4.
Jujuy.

Martín Salwe debutó en la FNE y se metió de lleno en el corazón de los estudiantes

La institución concretó este año un sueño esperado: sumarse a los tradicionales desfiles de la FNE con una construcción propia. Por eso, cuando llegó el momento de presentarse ante el público, la emoción fue difícil de contener. En diálogo con TodoJujuy registraron el momento durante la transmisión del desfile. Desde los costados del recorrido, familiares acompañaron a los estudiantes y también se mostraron visiblemente emocionados por el debut.

“Estar acá ya es un sueño”

En diálogo con TodoJujuy, una de las estudiantes intentó poner en palabras lo que estaban viviendo mientras todavía lloraba por la emoción. “Estoy muy emocionada. Es nuestro primer año y quiero darle las gracias a todas las personas que nos ayudaron, familiares y estudiantes. Muchas gracias a todos”, expresó.

Otra de las jóvenes tampoco pudo contener las lágrimas al hablar del momento que estaban viviendo. “Estamos muy emocionados todos porque es una alegría. Estar acá ya es un sueño. Se hizo realidad el sueño”, aseguró mientras continuaba el recorrido por Ciudad Cultural.

El debut del Divino Redentor en la FNE 2026

La participación del Divino Redentor marcó un momento especial para toda su comunidad educativa. Estudiantes, docentes y familias trabajaron para poder concretar por primera vez una construcción y formar parte de uno de los momentos más tradicionales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La llegada al desfile fue así el cierre de meses de trabajo y de un proyecto que involucró a toda la comunidad del colegio.

El momento quedó resumido en una frase que se escuchó una y otra vez mientras avanzaban por Ciudad Cultural: “Se pudo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Habrá asueto escolar el jueves 24 y viernes 25 de septiembre

Martín Salwe debutó en la FNE y se metió de lleno en el corazón de los estudiantes

FNE 2026: primer desfile doble de carrozas y carruajes

FNE 2026: por la lluvia, se suspendió el primer desfile de carrozas

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

Lo que se lee ahora
FNE 2026: representantes departamentales respondieron a lascríticas y pidieron frenar el ciberbullying
Jujuy.

FNE 2026: Representantes departamentales respondieron a las críticas y pidieron frenar el ciberbullying

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Foto archivo.
Jujuy.

FNE 2026: cómo queda el cronograma de desfiles tras la suspensión y qué deben hacer los que pagaron su silla

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: primer desfile doble de carrozas y carruajes

Candidatas Elección Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

Imagen creada con IA. video
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: un policía manejaba borracho y chocó contra una casa

Paso de Jama cerrado este viernes por nieve en la ruta
Frontera.

Paso de Jama cerrado este viernes por nieve en la ruta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel