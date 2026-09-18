FNE 2026: el minuto a minuto del primer desfile doble de carrozas y carruajes

Comenzó la FNE 2026 y, tras la suspensión por lluvia del desfile del Grupo A previsto para este jueves, este viernes desde las 20 se realizará en Ciudad Cultural el desfile de carrozas y carruajes de los grupos A y B, que finalmente inaugurarán el paso de las obras de los carroceros jujeños.
Marcelo volvió a los desfiles
Una voz que forma parte de la historia de la FNE y que muchos reconocen al instante. Marcelo Ponce volvió a acompañar las noches de desfile, despertando recuerdos de aquellas épocas inolvidables en la Avenida Córdoba. Como un amigo de toda la vida, su voz volvió a estar presente en una de las celebraciones más queridas por los jujeños.