FNE 2026: Estrellas Amarillas pidió responsabilidad y conciencia al volante

Estrellas Amarillas llamó a los jóvenes a disfrutar de la FNE 2026 con responsabilidad

En el marco del inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes , Estrellas Amarillas Jujuy aprovechó la fecha para llevar un mensaje de prevención a los jóvenes . La organización no pudo participar de la tradicional Pintada Estudiantil debido a las condiciones climáticas, pero decidió igualmente hacerse presente para transmitir un llamado a la responsabilidad vial.

Jujuy. FNE 2026: cómo queda el cronograma de desfiles tras la suspensión y qué deben hacer los que pagaron su silla

FNE 2026. Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

En diálogo con Canal 4 , el referente provincial de Estrellas Amarillas, Santiago Chávez , explicó que el objetivo es transformar las experiencias dolorosas de las familias en acciones de concientización.

“Venimos trabajando fuerte con la familia de Estrellas Amarillas. Es el trabajo que nosotros venimos haciendo de transformar el dolor en conciencia y poder llegar a la comunidad”.

Chávez remarcó que la FNE es una celebración esperada por los estudiantes y que el objetivo no es quitarle alegría a la fiesta, sino promover conductas seguras.

“Se puede disfrutar sin llegar a generar una tragedia”. “Se puede disfrutar sin llegar a generar una tragedia”.

En ese sentido, pidió especial atención a quienes circulan durante estos días y recordó la importancia de utilizar los elementos de seguridad.

“Tenemos que hacer las cosas correctamente, con conciencia, con responsabilidad, a la hora de transitar”.

El referente hizo hincapié en medidas básicas como utilizar el cinturón de seguridad, llevar casco y respetar las normas de tránsito.

Alcohol al volante: el conductor designado

Uno de los principales mensajes de la organización apunta a evitar el alcohol al volante. Chávez destacó el rol del conductor designado y lo definió como una figura fundamental para garantizar el regreso seguro de los jóvenes.

“El conductor designado es el que tiene que tener tolerancia cero, es el héroe que nos va a llevar hasta la casa, nos va a traer y nos va a dejar sano y salvo”.

Desde Estrellas Amarillas remarcaron además la importancia de trabajar con los jóvenes, ya que serán los futuros conductores y multiplicadores de estos mensajes de prevención.

Chávez sostuvo que la educación vial debe comenzar desde edades tempranas y que las familias tienen un papel central en la formación de conductas responsables.

“Siempre nosotros decimos que tenemos que crear una sociedad de jóvenes responsables”. “Siempre nosotros decimos que tenemos que crear una sociedad de jóvenes responsables”.

En ese sentido, destacó la necesidad de enseñar desde el hogar el uso del cinturón, el casco y el respeto por las normas de tránsito.

Próximas actividades de Estrellas Amarillas

Estrellas Amarillas llamó a los jóvenes a disfrutar de la FNE 2026 con responsabilidad

Durante la entrevista, el referente también adelantó las próximas acciones de la organización en la provincia. El 4 de septiembre colocaron una estrella en la ciudad de Palpalá y prevén realizar una nueva colocación en Perico durante la primera semana de octubre.

Además, se encuentran gestionando un monolito de Estrellas Amarillas en Libertador General San Martín.

Chávez destacó el acompañamiento de organismos como la Secretaría de Seguridad Vial y el SAME, a los que consideró fundamentales para continuar con las acciones de concientización.

“No queremos que a otros les pase nuestro dolor”

Estrellas Amarillas llamó a los jóvenes a disfrutar la FNE 2026 con conciencia

Al hablar sobre la siniestralidad vial, Chávez evitó centrarse solamente en las estadísticas y puso el foco en el impacto humano que tienen los accidentes de tránsito en las familias.

“Una sola vez que escuchas una sirena es algo que nos mueve mucho”.

El referente explicó que para las familias que atravesaron una pérdida, cada sirena puede traer nuevamente el recuerdo del dolor.

Estrellas Amarillas llamó a los jóvenes a disfrutar la FNE 2026 con conciencia

“No queremos que le suceda el dolor que a nosotros alguna vez en algún momento nos pasó”.

Desde Estrellas Amarillas insistieron así en la necesidad de reforzar la prevención, la responsabilidad y la conciencia vial, especialmente durante una semana en la que miles de jóvenes participan de las actividades de la FNE.