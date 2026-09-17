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17 de septiembre de 2026 - 20:22
Jujuy.

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje del Santa Teresita

El Colegio Santa Teresita presenta “Jujuy, tierra de sonido” en la FNE 2026, un carruaje que homenajea en vida a reconocidos artistas jujeños.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje delSanta Teresita

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje del Santa Teresita

El Colegio Santa Teresita presenta este año en la FNE 2026, un carruaje con una fuerte impronta cultural: un homenaje a artistas jujeños que dejaron su marca en la música y en la identidad de la provincia.

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María Cecilia Cusi, una de las profesoras asesoras del proyecto, explicó que la propuesta busca reconocer en vida a distintos cantantes y autores de Jujuy. “Este año elegimos hacer un homenaje a cantantes y autores jujeños, un homenaje en vida. Estamos felices y contentos por este proyecto que esperamos que a toda la comunidad le guste”, expresó.

El carruaje lleva por nombre “Jujuy, tierra de sonido” y reúne distintas referencias vinculadas con músicos y artistas de la provincia. El homenaje tiene además un vínculo especial con integrantes de la propia comunidad educativa.

“En el colegio tenemos un alumno de quinto año que es nieto de Don Guari, que hace quenas, zampoñas y todos los instrumentos de viento. También tenemos a la nieta de Barbarita Cruz en quinto año”, contó Cusi. La presencia de familiares de referentes de la cultura jujeña dentro del colegio le dio un significado todavía más cercano al proyecto.

Fortunato Ramos visitó el carruaje

Durante el proceso de preparación, los estudiantes recibieron la visita de Fortunato Ramos, uno de los artistas representados en la propuesta. “Tuvimos el honor de contar con la visita de Fortunato Ramos, una de las imágenes del carruaje”, destacó la profesora asesora.

A ese encuentro se suma otra presencia especial prevista para los próximos días. Cusi adelantó que Tomás Lipán, otro de los artistas homenajeados, acompañará al colegio durante el desfile del sábado. “La última sorpresa es que Tomás Lipán nos acompañará en el desfile”, confirmó.

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje del Santa Teresita

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Además, los estudiantes realizarán su pasada vestidos con el poncho jujeño, reforzando la identidad local de una propuesta pensada para poner en valor la música, las raíces y la cultura de la provincia.

Con “Jujuy, tierra de sonido”, el Colegio Santa Teresita apuesta por un carruaje que busca transformar el desfile en un reconocimiento a quienes representan, desde el arte, parte de la historia y la identidad jujeña.

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