"Estoy emocionada": Clara Zamar contó cómo vive los días previos a la elección provincial

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Clara Zamar, representante del departamento Dr. Manuel Belgrano, atraviesa días intensos dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Después de la Elección Capital, la joven contó cómo vive la previa de la elección provincial, el trabajo junto a su colegio y el acompañamiento de su familia.

En diálogo con TodoJujuy, Clara expresó su entusiasmo por esta etapa de la FNE. “Estoy emocionada”, dijo al hablar de lo que viene y de su participación en los desfiles en Ciudad Cultural. Además, contó que también participó en la construcción de la carroza de su colegio, aunque explicó que fue acomodando sus horarios entre las actividades escolares y la agenda propia de la representación. “Hice lo que pude. A la mañana iba bastante y a la tarde cuando podía”, relató.

Sobre las tareas que realizó, mencionó que colaboró en distintos detalles de la carroza, entre ellos la construcción de una luna, el armado de luces y trabajos con papel. “Todo hermoso, la verdad”, expresó.

El acompañamiento de su familia Clara también habló del festejo posterior a su elección y del acompañamiento de sus seres queridos. En la entrevista contó que su familia, amigos y compañeros estuvieron presentes en un momento que vivió con mucha alegría. Según relató, después de la elección hubo reuniones y festejos en su casa, donde compartió el momento con familiares y amigos. “La verdad se divirtió”, comentó sobre la celebración.

La joven destacó además el rol de quienes la acompañaron durante el proceso, entre ellos su mamá, su papá, su novio, familiares y amigos. La previa de la elección provincial De cara a la elección provincial, Clara contó que en estos días también pudo compartir más tiempo con otras representantes de distintos puntos de Jujuy. “Con las chicas me puse más amiga y compartimos mucho”, señaló. En ese sentido, valoró especialmente la posibilidad de conocer más sobre otras localidades y costumbres de la provincia. “Es muy lindo conocer las costumbres de otros lugares”, dijo. Además de vivir la FNE, Clara también piensa en su futuro. Consultada sobre qué le gustaría estudiar, contó que todavía está definiendo su camino y que por ahora evalúa dos opciones: Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara

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