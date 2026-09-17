jueves 17 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2026 - 17:50
FNE.

"Estoy emocionada": Clara Zamar contó cómo vive los días previos a la elección provincial

La representante de Dr. Manuel Belgrano habló de la carroza, el acompañamiento de su familia y la expectativa por los días centrales de la FNE.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital &nbsp;

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  

Lee además
emocion en la eleccion capital: clara zamar recibio la corona de manos de su prima victoria
FNE.

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria
Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  
Jujuy.

Clara Zamar Veritier es la Representante por Capital: "Voy a dar lo mejor de mí"

En diálogo con TodoJujuy, Clara expresó su entusiasmo por esta etapa de la FNE. “Estoy emocionada”, dijo al hablar de lo que viene y de su participación en los desfiles en Ciudad Cultural. Además, contó que también participó en la construcción de la carroza de su colegio, aunque explicó que fue acomodando sus horarios entre las actividades escolares y la agenda propia de la representación. “Hice lo que pude. A la mañana iba bastante y a la tarde cuando podía”, relató.

Sobre las tareas que realizó, mencionó que colaboró en distintos detalles de la carroza, entre ellos la construcción de una luna, el armado de luces y trabajos con papel. “Todo hermoso, la verdad”, expresó.

El acompañamiento de su familia

Clara también habló del festejo posterior a su elección y del acompañamiento de sus seres queridos. En la entrevista contó que su familia, amigos y compañeros estuvieron presentes en un momento que vivió con mucha alegría. Según relató, después de la elección hubo reuniones y festejos en su casa, donde compartió el momento con familiares y amigos. “La verdad se divirtió”, comentó sobre la celebración.

La joven destacó además el rol de quienes la acompañaron durante el proceso, entre ellos su mamá, su papá, su novio, familiares y amigos.

La previa de la elección provincial

De cara a la elección provincial, Clara contó que en estos días también pudo compartir más tiempo con otras representantes de distintos puntos de Jujuy. “Con las chicas me puse más amiga y compartimos mucho”, señaló.

En ese sentido, valoró especialmente la posibilidad de conocer más sobre otras localidades y costumbres de la provincia. “Es muy lindo conocer las costumbres de otros lugares”, dijo. Además de vivir la FNE, Clara también piensa en su futuro. Consultada sobre qué le gustaría estudiar, contó que todavía está definiendo su camino y que por ahora evalúa dos opciones: Administración de Empresas o Ingeniería Industrial.

Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara

Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria

Clara Zamar Veritier es la Representante por Capital: "Voy a dar lo mejor de mí"

FNE 2026: el Colegio Secundario 54 y un carruaje bien argentino

Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: desde cuándo y cuánto costará cada tramo

Cerraron el Paso de Jama por una alerta meteorológica

Lo que se lee ahora
Violento choque entre un auto y un camión en Ruta 34
Jujuy.

Violento choque entre un auto y un camión en Ruta 34

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)
Jujuy.

Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán

Desfile de carrozas de la FNE 2026 (Archivo)
Jujuy.

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

FNE 2026: Desfile Bienvenida Primavera.
FNE 2026.

Bienvenida Primavera: Jujuy dio inicio a la edición 75 de la Fiesta Nacional de Los Estudiantes

Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidadde donantes video
Jujuy.

Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidad de donantes

Violento choque entre un auto y un camión en Ruta 34
Jujuy.

Violento choque entre un auto y un camión en Ruta 34

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel