Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: desde cuándo y cuánto costará cada tramo

Transporte público en Jujuy.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde este viernes 18 de septiembre, a partir de las 8:00, comenzará a regir una nueva tarifa para el transporte público urbano de pasajeros.

La actualización fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte, y contempla distintos valores según el recorrido que realicen los pasajeros.

Cuánto costará el boleto en San Salvador de Jujuy Para quienes utilicen el transporte dentro de San Salvador de Jujuy, la tarifa será de $1.477,11.

El mismo valor tendrá el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Reyes, mientras que para otros destinos ubicados fuera del centro urbano los montos serán superiores.

Los nuevos valores informados son: San Salvador de Jujuy: $1.477,11

$1.477,11 San Salvador de Jujuy – Reyes: $1.477,11

$1.477,11 San Salvador de Jujuy – Guerrero: $1.699,12

$1.699,12 San Salvador de Jujuy – Termas de Reyes: $1.920,12

$1.920,12 San Salvador de Jujuy – San Pablo de Reyes: $1.699,12

$1.699,12 San Salvador de Jujuy – Yala: $1.920,12

$1.920,12 San Salvador de Jujuy – Los Nogales: $2.142,11

$2.142,11 San Salvador de Jujuy – Lozano: $2.142,11

$2.142,11 San Salvador de Jujuy – León: $2.363,11

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