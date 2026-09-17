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17 de septiembre de 2026 - 12:49
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza de denuncias digitales

La ordenanza busca, por el avance de la IA, un respaldo para que una imagen sea prueba suficiente para contastar una infracción en San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Los concejales de San Salvador de Jujuy realizaron una nueva Sesión Ordinaria donde abordaron y aprobaron números temas, a la vez que tomaron estado parlamentario proyectos de los diferentes bloques políticos del cuerpo deliberativo.

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Sobre la prueba o respaldo de la denuncia digital, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, dijo que “hoy en día es necesario reglamentar y tomar en cuenta esto, sobre todo con el tema del avance de la IA, para que realmente lo que pueda tener un respaldo digital sea en imágenes o video, pueda ser prueba suficiente para constatar una infracción”.

Es un tema delicado, pero que hace falta ser tratado, y bueno, hoy se aprobó para avanzar con su reglamentación para ser aplicado, esto es una modificación al Código de Faltas”, agregó el Presidente del Concejo Deliberante.

Otros temas de la Sesión

Sobre otras ordenanzas aprobadas, una de ellas referida al Registro Municipal de Fundaciones y Asociaciones Civiles de la Ciudad, Millón destacó que “para el registro de asociaciones y fundaciones esto tiene que ver no solo con lo que puede estar vinculado con Fiscalía de Estado, sino también porque muchas de las ordenanzas que se aprueban son exenciones a las asociaciones civiles sin fines de lucro”.

“Es necesario entonces avanzar, como primer paso, con un registro de las mismas, que no se complique el trámite. El tema es poder simplificarles el acceso a las exenciones que puedan llegar a tener por ley”.

En la sesión, también aprobaron la Ordenanza referida a la creación de la “Guía Ciudad Activa”, sistema municipal de información de espacios deportivos recreativos, culturales y saludables de la Municipalidad.

Del mismo, modo, se dio curso favorable a la Ordenanza referente a instituir en el ámbito de la Ciudad el 21 de septiembre como “Día del Fotógrafo y la Fotógrafa”, en adhesión a la conmemoración que se realiza en la República Argentina y otros países de Latinoamérica.

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