Radio City fue distinguida por el Concejo Deliberante: "Lo más importante es la audiencia", expresó su director José Luis Jacquet

Radio City recibió este miércoles un reconocimiento del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy por sus 29 años de trayectoria , un camino marcado por la música, la información, la incorporación de nuevas tecnologías y, principalmente, el vínculo construido con la audiencia.

En ese marco, la trayectoria de la radio fue declarada de Interés Municipal, Cultural y Comunicacional . La iniciativa fue presentada por Gustavo Martínez , concejal de La Libertad Avanza, y contó con el acompañamiento unánime del cuerpo deliberativo.

José Luis Jacquet, director de Radio City , recibió la distinción y puso especialmente en valor a quienes forman y formaron parte de la emisora a lo largo de estos años. “Estamos muy contentos por este reconocimiento que recibe hoy Radio City en sus 29 años. Agradecerles a todos los concejales, a Gustavo, por tenernos en cuenta y por reconocer a Radio City como un medio importante para la sociedad de Jujuy”, expresó.

Al hablar sobre la trayectoria de la radio, Jacquet hizo hincapié en uno de los pilares que se mantuvo a través de los años: acompañar a quienes eligen Radio City todos los días , tanto desde la música como desde la información y los contenidos.

“Para nosotros lo más importante es la audiencia porque, sin ellos, no podríamos estar hoy recibiendo este reconocimiento”, aseguró. También dedicó la distinción a quienes hacen posible la radio diariamente. “Este reconocimiento es para todo el equipo que hace nuestra querida Radio City”, sostuvo.

Jacquet explicó que la identidad de la emisora está vinculada principalmente con la música y el acompañamiento cotidiano, sin convertirse únicamente en una sucesión de canciones. “No solamente somos una playlist de música, sino que además generamos contenido para acompañar a la gente”, señaló. La propuesta, explicó, busca estar presente mientras la audiencia trabaja, viaja en auto o colectivo o desarrolla sus actividades cotidianas, combinando música, entretenimiento y flashes informativos.

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29 años atravesados por los cambios tecnológicos

Durante el reconocimiento también hubo espacio para mirar hacia atrás y repasar cómo cambió la manera de hacer y consumir radio durante casi tres décadas.

“Son muchos años, hemos pasado por muchos tipos de tecnologías, siempre innovando y tratando de estar a la vanguardia, fundamentalmente haciendo que la radio suene bien, porque una radio tiene que sonar muy bien”, expresó Jacquet.

La incorporación de nuevas plataformas fue una parte central de esa transformación. La radio tradicional comenzó a convivir con la transmisión audiovisual, las aplicaciones, las páginas web, el streaming y otros formatos digitales.

Jacquet recordó que Radio City comenzó a combinar radio y televisión mucho antes de que el streaming alcanzara la popularidad actual. “Nosotros hacemos radio y televisión desde hace muchos años. Hoy los streaming tienen un formato muy similar a lo que era la televisión hace muchos años”, explicó.

La transformación también respondió a un cambio concreto en los hábitos de la audiencia. Actualmente, muchos dispositivos ya no incluyen un sintonizador de FM y el teléfono celular pasó a ocupar un lugar central para escuchar contenidos. “Nos hemos tenido que renovar. La tecnología evolucionó y avanzó muchísimo”, indicó Jacquet, quien detalló que ese proceso llevó a desarrollar alternativas para escuchar Radio City desde distintos dispositivos y sistemas operativos, además del streaming a través de la web.

El reconocimiento del Concejo Deliberante

El concejal Gustavo Martínez, impulsor del proyecto, explicó que la iniciativa buscó reconocer no solamente la trayectoria de Radio City sino también el trabajo de las personas que diariamente sostienen los distintos medios de la empresa.

“Fue una iniciativa que fue avalada por unanimidad por los concejales y tiene que ver justamente con el reconocimiento al trabajo”, señaló. Martínez destacó además la capacidad de adaptación frente a los cambios atravesados por la comunicación durante las últimas décadas.

“Es una empresa que supo reconvertirse con el tiempo, ir avanzando e ir acompañando el avance tecnológico”, afirmó, y consideró que ese proceso representa un esfuerzo tanto empresarial como de quienes trabajan diariamente frente y detrás de los micrófonos.