Radio City fue distinguida por la Legislatura por sus 29 años de trayectoria

Radio City FM 107.1 fue distinguida por la Legislatura de Jujuy por sus 29 años de trayectoria, luego de celebrar un nuevo aniversario el pasado 27 de julio. La emisora fue reconocida por su recorrido y por consolidarse como una de las radios más escuchadas de la provincia.

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La distinción fue recibida por el Dr. Claudio Jacquet Matillón, el Lic. Gastón Jacquet Matillón y el Lic. José Luis Jacquet Matillón, directores de Radio City. Además, del acto participaron Alberto Bernis, vicegobernador y presidente de la Legislatura, y el diputado provincial Diego Rotela.

El Dr. Claudio Jacquet agradeció la distinción y recordó los orígenes del proyecto, incluso antes del nacimiento de Radio City en San Salvador de Jujuy.

“Nos sentimos muy honrados por este reconocimiento, Radio City FM 107.1 es el fruto del trabajo continuo, no solo de estos 29 años, sino de sus antecedentes de orígenes en Libertador 1976, donde éramos una propaladora que difundía comunicados, quehaceres de Libertador y después siguió con la continuidad en San Salvador de Jujuy".

Hoy realmente agradecemos muchísimo el apoyo de la audiencia y el público de Jujuy. Muchas gracias por este reconocimiento, manifestó el Dr. Claudio Jacquet. Hoy realmente agradecemos muchísimo el apoyo de la audiencia y el público de Jujuy. Muchas gracias por este reconocimiento, manifestó el Dr. Claudio Jacquet.

Distinción a RadioCity por sus 29 años de trayectoria

“Agradezco a todos los oyentes de todos los días”.

Por su parte, el Lic. Gastón Jacquet remarcó que la mención representa también una responsabilidad mayor con la provincia y con la comunidad.

“Para nosotros es un honor recibir esta mención, esto hace que nosotros tengamos un compromiso aún mayor con la provincia y nuestra comunidad, es lo que hemos intentado hacer durante estos 29 años. Radio City es un reflejo de las noticias y lo que fue sucediendo en la provincia", destacó.

Asimismo, el Lic. Gastón Jacquet agregó: "Es nuestro compromiso seguir por ese camino, aportando e invirtiendo en tecnología y nuevos proyectos, como así también llegar a la brevedad a nuevos destinos con la radio que hoy ya está en San Salvador, San Pedro y Ledesma. Agradezco a todos los oyentes de todos los días".

Desde el primer momento la radio ha sido disruptiva, siempre objetiva y con seriedad, a veces comunicando las mejores noticias y a veces no tanto, creo que es lo que ha hecho que la radio hoy sea la más escuchada de la provincia. Agradezco a todos los oyentes de todos los días, expresó el Lic. Gastón Jacquet. Desde el primer momento la radio ha sido disruptiva, siempre objetiva y con seriedad, a veces comunicando las mejores noticias y a veces no tanto, creo que es lo que ha hecho que la radio hoy sea la más escuchada de la provincia. Agradezco a todos los oyentes de todos los días, expresó el Lic. Gastón Jacquet.

"Vamos a seguir apostando e invirtiendo en la provincia de Jujuy"

En otro sentido, el Lic. José Luis Jacquet Matillón - Director de Radio City sostuvo que la radio continuará creciendo y apostando por la provincia.

“La radio siempre va a seguir creciendo, vamos a seguir apostando e invirtiendo en la provincia de Jujuy, este reconocimiento implica muchísimo porque un reconocimiento de la Legislatura ya que es donde está la representación de la voz de toda la sociedad jujeña, es un orgullo”. También destacó que la distinción alcanza a todo el equipo que forma parte de la emisora.

“En este caso nos toca a nosotros ser la parte visible de recibir este premio, pero es un premio que nos llena de orgullo a todo el equipo humano que hacemos Radio City FM 107.1 desde la primera hora acompañando a la sociedad jujeña e intentando incorporar la costumbre de la sociedad para transmitirla y estar siempre informando, acompañándolos, y transmitiendo buena onda”.

Finalmente, remarcó el valor de sostener el vínculo con la audiencia durante casi tres décadas.

Cumplir 29 años acompañados de la gente nos llena de orgullo y nos motiva para invertir en la provincia de Jujuy, puntualizó el Lic. José Luis Jacquet Matillón. Cumplir 29 años acompañados de la gente nos llena de orgullo y nos motiva para invertir en la provincia de Jujuy, puntualizó el Lic. José Luis Jacquet Matillón.

Reconocimiento por parte de la Legislatura de Jujuy

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, destacó la entrega de la declaración de interés legislativo en el marco del aniversario de Radio City y también vinculó el reconocimiento con la trayectoria del grupo al que pertenece la emisora.

“Fue un gusto poder entregar esta declaración de interés legislativo en el aniversario de Radio City pero que también se encuadra dentro del grupo de Canal 4 que hace poco cumplió 40 años. Es un medio de comunicación que se transmite en capital y varias ciudades de Jujuy”.

Bernis también remarcó el rol informativo del medio en la provincia. “Es un medio objetivo y transparente, que actúa con total independencia siempre en la tarea que se viene desarrollando en el Gobierno o la Legislatura, que a mí me compete. Es un honor un gusto”, agregó.

En ese sentido, valoró el vínculo de los jujeños con los medios de comunicación del grupo.

Los jujeños se informan a través de los medios de comunicación y el grupo de Canal 4 con sus emisoras y canal. Realmente reflejan lo que se vive en Jujuy y a nivel nacional, nosotros valoramos mucho esto, dijo el vicegobernador Bernis. Los jujeños se informan a través de los medios de comunicación y el grupo de Canal 4 con sus emisoras y canal. Realmente reflejan lo que se vive en Jujuy y a nivel nacional, nosotros valoramos mucho esto, dijo el vicegobernador Bernis.

Por su parte, el diputado provincial Diego Rotela, autor del proyecto de declaración para reconocer la trayectoria de Radio City, puso el foco en la importancia de distinguir a los medios con recorrido en la provincia.

“Es bueno reconocer la actividad y la trayectoria de los medios “de siempre” como Radio City que tiene 29 años y Canal 4 cumplió 40 años. Esto conforma que la gente siempre termina recurriendo para confirmar las noticias. Estamos además en una era donde pululan distintos medios y canales de streaming, que está bueno que haya más voces, pero no comparto que no haya responsabilidad a la hora de hacer uso de la palabra”.

Además, Rotela destacó el trabajo de quienes forman parte del funcionamiento diario de los medios.

Es bueno reconocer la labor de técnicos, periodistas, productores que hacen de la objetividad una cuestión cotidiana y no están sujetos a un interés, ponderó el legislador Rotela. Es bueno reconocer la labor de técnicos, periodistas, productores que hacen de la objetividad una cuestión cotidiana y no están sujetos a un interés, ponderó el legislador Rotela.





