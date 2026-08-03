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3 de agosto de 2026 - 13:32
Jujuy.

Manejaba con 2,67 de alcohol y chocó a dos motociclistas en Alto Comedero

El siniestro ocurrió en avenida Marina Vilte y Ruta 9 de Alto Comedero. Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al hospital Pablo Soria.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Manejaba con 2,67 de alcohol y chocó a dos motociclistas en Alto Comedero

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El siniestro vial ocurrió días atrás, alrededor de las 15.15, en inmediaciones de la rotonda ubicada en el Sector B6 del populoso barrio capitalino.

Dos personas fueron trasladadas al Pablo Soria

El hecho fue alertado por transeúntes que observaron a dos jóvenes tendidos sobre la cinta asfáltica, a pocos metros de la moto en la que circulaban, una Gilera Smash de baja cilindrada.

Minutos después llegó personal del SAME, que asistió al conductor de la moto, de 27 años, y a su acompañante, una mujer de 31. Ambos recibieron las primeras curaciones y fueron trasladados al hospital Pablo Soria, donde quedaron fuera de peligro.

El motociclista dio negativo y el conductor de la camioneta, positivo

Personal de Seguridad Vial trabajó en el lugar para señalizar la zona y realizar los controles correspondientes. La prueba de alcoholemia al motociclista dio resultado negativo.

En cambio, el conductor de la Toyota Hilux arrojó 2,67 g/l de alcohol en sangre, por lo que fue trasladado junto a los vehículos protagonistas a la Seccional 46°, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del siniestro.

Los que tenés que saber

  • El choque ocurrió en Alto Comedero.
  • Fue en el cruce de avenida Marina Vilte y Ruta Nacional N° 9.
  • Una camioneta impactó contra una moto.
  • Los heridos son un hombre de 27 años y una mujer de 31.
  • Ambos fueron trasladados al hospital Pablo Soria.
  • Permanecen fuera de peligro.
  • El motociclista dio negativo en alcoholemia.
  • El conductor de la camioneta tenía 2,67 g/l de alcohol en sangre.
  • El caso quedó en manos del MPA.
  • Intervino la Seccional 46°.

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