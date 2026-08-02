domingo 02 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de agosto de 2026 - 17:41
Suerte.

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

Controlá tu cartón con los números que salieron en el sorteo 2439 del Telekino y el Rekino de este domingo 2 de agosto.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
telekino.jpg
Lee además
el telekino dejo un ganador en salta: que premio se llevo y con que numero
Sorteo.

El Telekino dejó un ganador en Salta: qué premio se llevó y con qué número
Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto. 
Juego

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto: cuánto se puede ganar

En esta oportunidad, el color del cartón fue violeta y rojo.

Resultados del Telekino 2439

Los números favorecidos en el sorteo principal fueron:

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24

Hasta el momento, no se informó oficialmente el detalle de ganadores en las distintas categorías de aciertos.

Resultados del Rekino

Luego del Telekino se realizó el sorteo del Rekino, modalidad que utiliza los números impresos en la parte inferior del cartón y reparte un pozo independiente.

Los números sorteados fueron:

02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Números de cartón ganadores

Además del Telekino y el Rekino, se realizó el sorteo del número de cartón, que entregó cinco premios de $2.500.000.

Los cartones favorecidos fueron:

  • 70.205 – Buenos Aires
  • 688.046 – Buenos Aires
  • 482.312 – Mendoza
  • 636.951 – Río Negro
  • 662.308 – Chaco

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón del Telekino tiene un valor de $3.000 e incluye 15 números elegidos al azar entre un total de 25.

Todos los domingos, después de las 16:30, se extraen 15 bolillas. Quien logra acertar la totalidad de los números se queda con el pozo principal. Si no hay ganadores con los 15 aciertos, el premio queda vacante y se acumula para el siguiente sorteo.

Además, el juego también entrega premios a quienes consiguen 14, 13 y 12 aciertos, mientras que el Rekino y el sorteo del número de cartón ofrecen nuevas oportunidades de ganar cada semana.

¿Qué es el Rekino?

El Rekino es una modalidad incluida en el mismo cartón del Telekino. Se juega con otra combinación de 15 números impresa en la parte inferior del cartón y ofrece un pozo independiente que se sortea inmediatamente después del juego principal.

Si no aparece un ganador con todos los aciertos, el premio se distribuye entre quienes alcanzan la categoría inmediata prevista por el reglamento, por lo que el pozo no queda vacante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Telekino dejó un ganador en Salta: qué premio se llevó y con qué número

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto: cuánto se puede ganar

Telekino: todos los resultados del sorteo 2438 del domingo 26 de julio

Paro docente: el Gobierno nacional controlará las escuelas y advierte con sanciones

Salta registró 400 casos de tuberculosis: cuáles son los síntomas

Lo que se lee ahora
Paro docente nacional: CTERA convocó a una huelga el 3 de agosto. 
País.

Paro docente: el Gobierno nacional controlará las escuelas y advierte con sanciones

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Casi 20 mil estudiantes dijeron presente en el Finde estudiantil.
FNE.

Segundo día del Finde estudiantil: cortes de calle, horarios de ingreso y orden de baile

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores
Suerte.

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

Paro docente nacional: CTERA convocó a una huelga el 3 de agosto. 
País.

Paro docente: el Gobierno nacional controlará las escuelas y advierte con sanciones

Finde Estudiantil de la FNE 2026 video
Jujuy.

Finde Estudiantil: tres anillos de seguridad en cercanías al Estadio 23 de agosto

Encontraron una víbora en un domicilio en Monterrico
Naturaleza.

Víboras en Jujuy: cómo actuar si encontrás una dentro de tu casa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel