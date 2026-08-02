Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

El Telekino realizó este domingo 2 de agosto una nueva edición de su tradicional sorteo en todo el país. Como cada semana, miles de apostadores esperaron el resultado para conocer si lograron acertar los números del juego principal o del Rekino .

Sorteo. El Telekino dejó un ganador en Salta: qué premio se llevó y con qué número

En esta oportunidad, el color del cartón fue violeta y rojo .

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24

Hasta el momento, no se informó oficialmente el detalle de ganadores en las distintas categorías de aciertos.

Resultados del Rekino

Luego del Telekino se realizó el sorteo del Rekino, modalidad que utiliza los números impresos en la parte inferior del cartón y reparte un pozo independiente.

Los números sorteados fueron:

02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Números de cartón ganadores

Además del Telekino y el Rekino, se realizó el sorteo del número de cartón, que entregó cinco premios de $2.500.000.

Los cartones favorecidos fueron:

70.205 – Buenos Aires

– Buenos Aires 688.046 – Buenos Aires

– Buenos Aires 482.312 – Mendoza

– Mendoza 636.951 – Río Negro

– Río Negro 662.308 – Chaco

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón del Telekino tiene un valor de $3.000 e incluye 15 números elegidos al azar entre un total de 25.

Todos los domingos, después de las 16:30, se extraen 15 bolillas. Quien logra acertar la totalidad de los números se queda con el pozo principal. Si no hay ganadores con los 15 aciertos, el premio queda vacante y se acumula para el siguiente sorteo.

Además, el juego también entrega premios a quienes consiguen 14, 13 y 12 aciertos, mientras que el Rekino y el sorteo del número de cartón ofrecen nuevas oportunidades de ganar cada semana.

¿Qué es el Rekino?

El Rekino es una modalidad incluida en el mismo cartón del Telekino. Se juega con otra combinación de 15 números impresa en la parte inferior del cartón y ofrece un pozo independiente que se sortea inmediatamente después del juego principal.

Si no aparece un ganador con todos los aciertos, el premio se distribuye entre quienes alcanzan la categoría inmediata prevista por el reglamento, por lo que el pozo no queda vacante.