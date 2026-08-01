Salta registró 400 casos de tuberculosis: cuáles son los síntomas

La jefa del Programa Provincial de Tuberculosis de Salta , Norma Heredia , informó que en la provincia se registraron 400 casos de tuberculosis , una enfermedad infecciosa que puede afectar a personas de cualquier edad y que requiere un diagnóstico temprano para evitar complicaciones.

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La especialista explicó que, si bien cualquier persona puede contraer la enfermedad, existen grupos que presentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves o de contagiarse con mayor facilidad.

Heredia indicó que la tuberculosis puede presentarse en cualquier persona, aunque los pacientes con algún tipo de inmunosupresión son los más vulnerables.

Entre los grupos considerados de mayor riesgo se encuentran:

Adultos mayores.

Personas con diabetes.

Pacientes con enfermedades oncológicas.

Personas con VIH.

Pacientes con artritis reumatoidea.

Personas con insuficiencia renal crónica.

Personas con consumo problemático de alcohol o drogas.

Personas en situación de calle.

La funcionaria también recordó que cualquier persona que haya estado expuesta a un paciente con tuberculosis puede contraer la enfermedad.

Tuberculosis (Foto: A24)

Cuáles son los síntomas de la tuberculosis

Desde el Programa Provincial de Tuberculosis señalaron que es importante consultar de manera temprana ante la presencia de alguno de estos síntomas:

Tos persistente durante más de dos semanas.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Cansancio.

Decaimiento.

Fiebre.

Sudoración nocturna.

Heredia remarcó que "la detección temprana permite iniciar el tratamiento oportunamente y evitar complicaciones", por lo que recomendó acudir al centro de salud u hospital más cercano ante la aparición de estos signos.

La enfermedad tiene tratamiento

Aunque la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, desde el Ministerio de Salud Pública de Salta destacaron que tiene tratamiento y puede curarse si el paciente cumple con las indicaciones médicas y completa el esquema terapéutico.

El organismo provincial garantiza el acceso al diagnóstico, los estudios complementarios, la medicación y el seguimiento de los pacientes, independientemente de que cuenten o no con obra social.

Trabajo en unidades penitenciarias

Como parte de las acciones de prevención y control, el Programa Provincial de Tuberculosis realizó capacitaciones en todas las cárceles de Salta.

Además, informaron que las personas privadas de la libertad que reciben un diagnóstico de tuberculosis permanecen aisladas hasta que los profesionales determinen que ya no existe riesgo de contagio.

FUENTE: Informate Salta