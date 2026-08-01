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1 de agosto de 2026 - 11:20
País.

Feroz temporal en Buenos Aires: inundaciones, destrozos y miles de usuarios sin luz

La tormenta golpeó durante la noche del viernes con calles anegadas, árboles y postes caídos, techos volados y complicaciones en aeropuertos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El temporal generó inundaciones en gran parte del AMBA y CABA-

El temporal generó inundaciones en gran parte del AMBA y CABA-

Un fuerte temporal afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del viernes y dejó importantes daños materiales. Las intensas lluvias y las ráfagas de viento provocaron inundaciones, caída de árboles, miles de usuarios sin luz y numerosos inconvenientes para circular.

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Las imágenes difundidas desde diferentes localidades mostraron vehículos avanzando por calles cubiertas de agua, ramas de gran tamaño sobre las calzadas, postes derribados y estructuras dañadas. El fenómeno había sido anticipado mediante una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional.

Calles anegadas y árboles caídos en distintos puntos del AMBA

Los principales inconvenientes fueron reportados en localidades de la zona sur del conurbano bonaerense, entre ellas La Plata, Berisso, Quilmes, Lanús y Avellaneda. También hubo anegamientos y complicaciones en Colegiales, Villa Lynch, Tigre y General Pacheco.

En varias zonas, la acumulación de agua dificultó la circulación de vehículos y obligó a los conductores a buscar caminos alternativos. Al mismo tiempo, la fuerza del viento derribó árboles y postes que terminaron bloqueando calles.

Uno de los municipios más afectados fue Campana, donde se registraron daños en el centro de la ciudad, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de electricidad. Durante la medianoche, barrios como El Destino, Las Acacias y San Felipe, además de una parte del centro, continuaban sin suministro eléctrico.

En Salto, Defensa Civil bonaerense informó que el episodio más grave estuvo relacionado con la voladura de ocho techos. Equipos municipales y efectivos policiales trabajaron para asistir a los vecinos y restablecer los servicios afectados.

Más de 60 mil usuarios se quedaron sin electricidad

El temporal generó un fuerte impacto sobre el servicio eléctrico. Cerca de la medianoche se registró un pico de 55 mil usuarios de Edesur y 12 mil de Edenor sin suministro, según datos atribuidos al Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Los cortes alcanzaron a barrios porteños como Flores, Parque Patricios y Saavedra, además de numerosas localidades bonaerenses, entre ellas Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Ezeiza, Wilde, Escobar, Garín, Moreno, Pilar y Nordelta.

El servicio comenzó a recuperarse durante la madrugada. Sin embargo, en el reporte de las 4 todavía permanecían sin electricidad 31.331 usuarios de Edesur y 8.745 de Edenor.

Demoras y vuelos afectados en Aeroparque y Ezeiza

Las malas condiciones meteorológicas también alteraron las operaciones aéreas. En Aeroparque se contabilizaron 23 demoras, dos derivaciones y seis partidas demoradas. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fueron afectados siete arribos y cinco vuelos de salida.

Defensa Civil pidió respetar las advertencias meteorológicas, evitar circular mientras se desarrollan tormentas intensas y retirar de balcones o patios aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

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