Un fuerte temporal golpeó Buenos Aires: calles inundadas, autos bajo agua y operativos de rescate

Un fuerte temporal impactó este martes por la noche en Coronel Suárez, Buenos Aires , y generó serias complicaciones en distintos puntos de la ciudad. La lluvia intensa, que superó los 100 milímetros en pocas horas, provocó anegamientos, desbordes y múltiples intervenciones de emergencia. El fenómeno comenzó cerca de las 19 y tuvo su momento más crítico durante la noche .

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Los primeros registros marcaron una caída de agua cercana a los 90 milímetros en un corto lapso, lo que saturó rápidamente los sistemas de drenaje. Con el correr de las horas, el acumulado siguió en aumento hasta superar los 100 milímetros, según datos relevados a nivel local.

La intensidad de la tormenta dejó imágenes impactantes : calles cubiertas por completo, autos parcialmente sumergidos y vecinos que intentaron resguardar sus pertenencias ante el avance del agua.

El volumen de agua generó serios inconvenientes en la circulación. En varios barrios, el tránsito quedó interrumpido por la acumulación en calzadas y esquinas, lo que obligó a suspender desplazamientos durante varias horas.

En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó gran parte de los vehículos estacionados. Esta situación reflejó la magnitud del fenómeno y la velocidad con la que avanzó la tormenta.

Además, el ingreso de agua en viviendas generó preocupación entre los vecinos, que debieron actuar de forma rápida para evitar mayores daños materiales.

Temporal en Buenos Aires Temporal en Buenos Aires.

Intervención de bomberos y asistencia a vecinos

Los Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez desplegaron un operativo en distintos puntos de la ciudad para atender emergencias. Las tareas incluyeron rescates de personas que quedaron atrapadas en vehículos y asistencia en domicilios afectados por el agua.

El trabajo se concentró en responder llamados urgentes vinculados a inundaciones internas y situaciones de riesgo. Las intervenciones se mantuvieron durante varias horas en medio de condiciones climáticas adversas.

El personal municipal también participó en tareas de apoyo, con el objetivo de ordenar la circulación y colaborar con los vecinos que atravesaron momentos críticos durante la tormenta.

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Alerta por tormentas en otras zonas de la provincia

Mientras la situación comenzó a normalizarse en Coronel Suárez, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una alerta amarilla por tormentas para distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.

La advertencia abarcó localidades del oeste, centro y sudoeste bonaerense, entre ellas Guaminí, Olavarría, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Junín, Rojas, San Antonio de Areco y Zárate.

Desde el organismo indicaron que los fenómenos podrían incluir lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, con acumulados significativos en cortos períodos.

FUENTE: TN