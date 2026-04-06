Dolor en Tucumán: familiares y amigos despiden a la pareja que murió en el temporal

La provincia de Tucumán vive horas de profunda tristeza . Familiares, amigos y compañeros despiden a Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), la pareja que murió durante el fuerte temporal del fin de semana.

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El velatorio se desarrolla en medio de un clima de conmoción. La noticia impacta en toda la comunidad, donde ambos eran conocidos por su compromiso familiar y laboral. La despedida reúne a allegados que llegan para acompañar a los seres queridos en este momento.

Durante la jornada, el lugar del velatorio recibe a decenas de personas. El silencio, los abrazos y las lágrimas reflejan el impacto que genera la pérdida. Compañeros de trabajo, vecinos y familiares se acercan para dar el último adiós.

En redes sociales, los mensajes de despedida se multiplican. Las publicaciones destacan el perfil solidario de la pareja y su dedicación a sus hijos.

El recuerdo de quienes los conocían

Mariano Robles trabajaba en la Caja Popular y sostenía un fuerte vínculo con su entorno. Sus allegados lo recuerdan como una persona responsable, siempre presente para ayudar.

Solana Albornoz cumplía tareas en Casa de Gobierno. Quienes compartían su día a día resaltan su rol como madre y su cercanía con su familia.

La pareja tenía dos hijos pequeños. Ambos niños no estaban con ellos al momento del hecho.

Cómo ocurrió la tragedia

El hecho tuvo lugar durante el intenso temporal que afectó a Tucumán. Mariano y Solana regresaban de un evento y decidieron detener la marcha ante la acumulación de agua sobre la Ruta 9.

Según los primeros datos, permanecieron dentro del vehículo a la espera de mejores condiciones. Sin embargo, la correntada avanzó con fuerza y arrastró el auto en cuestión de minutos.

Un temporal que golpeó a toda la provincia

Las lluvias intensas provocaron anegamientos en distintos sectores. Varias zonas registraron complicaciones por el rápido avance del agua, con calles y rutas afectadas.

Equipos de emergencia trabajaron durante horas para asistir a vecinos y realizar operativos en los puntos más críticos.

Acompañamiento y pedidos tras la tragedia

Durante la despedida, distintos sectores expresan su acompañamiento a la familia. También surgen reclamos por medidas que reduzcan riesgos ante fenómenos climáticos de gran intensidad.

La comunidad continúa reunida en torno al dolor, mientras se desarrollan las ceremonias de despedida para Mariano y Solana.