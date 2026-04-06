Temporal en Tucumán: el fin de semana llovió todo lo que debería haber precipitado en abril

La provincia de Tucumán atraviesa una situación crítica tras el intenso temporal registrado durante el fin de semana, que provocó desbordes de ríos, inundaciones en distintas localidades y dejó como saldo víctimas fatales.

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De acuerdo a lo informado por un periodista de dicha provincia, Lucas del Pozo, la magnitud de las precipitaciones superó ampliamente lo habitual para esta época del año.

Embed - Una vez más Tucumán sufrió las consecuencias del temporal: hubo 2 víctimas fatales

“Llovió todo lo que debería haber precipitado en abril en un solo evento” , explicó, al tiempo que remarcó que los suelos no logran absorber el agua acumulada. Esta saturación impide una recuperación adecuada del terreno y agrava el riesgo de nuevas inundaciones.

Especialistas vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre esta problemática, que se ve profundizada por la continuidad de lluvias y la falta de períodos de estabilidad climática.

Desbordes e inundaciones en varias localidades

Durante el fin de semana se registraron nuevos desbordes de ríos y canales, lo que derivó en anegamientos de calles y viviendas en distintos puntos de la provincia.

Las ciudades de Aguilares y Concepción se encuentran entre las más afectadas, ya que venían golpeadas por precipitaciones anteriores y volvieron a sufrir el impacto del temporal.

Si bien se reportaron evacuaciones en algunos sectores, más de 100 familias pudieron regresar a sus hogares en las últimas horas.

Suspensión de clases y situación actual

Como consecuencia de las condiciones climáticas y el estado de los caminos, más de 90 escuelas suspendieron las clases durante la jornada.

A pesar de la gravedad del panorama, no se registraron evacuaciones masivas en las últimas horas, aunque las autoridades continúan monitoreando la situación ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Los pronósticos, en tanto, generan incertidumbre. Según indicaron especialistas, no hay certeza sobre una mejora sostenida en el corto plazo, ya que las condiciones meteorológicas son variables.

Una pareja fallecida en medio del temporal

En el contexto de las intensas lluvias, se produjo un hecho trágico que dejó como saldo la muerte de una pareja.

Según las primeras informaciones, el vehículo en el que se desplazaban habría sido guiado por una aplicación de navegación hacia un camino en mal estado. En ese trayecto, fueron sorprendidos por la crecida del agua, que arrastró el automóvil hacia un canal. Ambas personas perdieron la vida como consecuencia del hecho.

Un niño murió electrocutado en la capital tucumana

Otro episodio fatal ocurrió en San Miguel de Tucumán, donde un nene de 12 años murió electrocutado en medio de las condiciones generadas por el temporal.

El hecho se registró sobre calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la ciudad, en un sector afectado por anegamientos. Según los primeros datos, el menor se encontraba en la vía pública cuando entró en contacto con una corriente eléctrica en una calle cubierta de agua.

La descarga le provocó la muerte en el acto, generando conmoción en toda la región.

Un escenario atípico y bajo vigilancia

Desde distintos sectores coinciden en que se trata de una situación inusual por la cantidad de agua caída en tan corto tiempo. La combinación de suelos saturados, lluvias intensas y pronósticos cambiantes mantiene en alerta a toda la provincia.

Mientras tanto, las autoridades continúan con tareas de asistencia y seguimiento en las zonas más afectadas.