lunes 06 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de abril de 2026 - 10:10
País.

Temporal en Tucumán: el fin de semana llovió todo lo que debería haber precipitado en abril

Tucumán atraviesa por segunda vez las consecuencia de las lluvias. El temporal de este fin de semana se cobró la vida de tres personas y 100 familias evacuadas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Temporal en Tucumán: el fin de semana llovió todo lo que debería haber precipitado en abril

Temporal en Tucumán: el fin de semana llovió todo lo que debería haber precipitado en abril

Lee además
El Juzgado Federal ordenó el secuestro y análisis de la droga incautada en el marco de una estrategia de control fronterizo
Policial.

Tucumán: secuestraron más de 25 kilos de cocaína en un operativo en el límite con Salta
Blue Jet
Sociedad.

Qué se vio en el cielo de Tucumán: de qué se trata el el fenómeno conocido como "blue jet"

Embed - Una vez más Tucumán sufrió las consecuencias del temporal: hubo 2 víctimas fatales

Lluvias intensas y suelos saturados

De acuerdo a lo informado por un periodista de dicha provincia, Lucas del Pozo, la magnitud de las precipitaciones superó ampliamente lo habitual para esta época del año.

“Llovió todo lo que debería haber precipitado en abril en un solo evento”, explicó, al tiempo que remarcó que los suelos no logran absorber el agua acumulada. Esta saturación impide una recuperación adecuada del terreno y agrava el riesgo de nuevas inundaciones.

Especialistas vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre esta problemática, que se ve profundizada por la continuidad de lluvias y la falta de períodos de estabilidad climática.

Desbordes e inundaciones en varias localidades

Durante el fin de semana se registraron nuevos desbordes de ríos y canales, lo que derivó en anegamientos de calles y viviendas en distintos puntos de la provincia.

Las ciudades de Aguilares y Concepción se encuentran entre las más afectadas, ya que venían golpeadas por precipitaciones anteriores y volvieron a sufrir el impacto del temporal.

Si bien se reportaron evacuaciones en algunos sectores, más de 100 familias pudieron regresar a sus hogares en las últimas horas.

Suspensión de clases y situación actual

Como consecuencia de las condiciones climáticas y el estado de los caminos, más de 90 escuelas suspendieron las clases durante la jornada.

A pesar de la gravedad del panorama, no se registraron evacuaciones masivas en las últimas horas, aunque las autoridades continúan monitoreando la situación ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Los pronósticos, en tanto, generan incertidumbre. Según indicaron especialistas, no hay certeza sobre una mejora sostenida en el corto plazo, ya que las condiciones meteorológicas son variables.

Una pareja fallecida en medio del temporal

En el contexto de las intensas lluvias, se produjo un hecho trágico que dejó como saldo la muerte de una pareja.

Según las primeras informaciones, el vehículo en el que se desplazaban habría sido guiado por una aplicación de navegación hacia un camino en mal estado. En ese trayecto, fueron sorprendidos por la crecida del agua, que arrastró el automóvil hacia un canal. Ambas personas perdieron la vida como consecuencia del hecho.

Un niño murió electrocutado en la capital tucumana

Otro episodio fatal ocurrió en San Miguel de Tucumán, donde un nene de 12 años murió electrocutado en medio de las condiciones generadas por el temporal.

El hecho se registró sobre calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la ciudad, en un sector afectado por anegamientos. Según los primeros datos, el menor se encontraba en la vía pública cuando entró en contacto con una corriente eléctrica en una calle cubierta de agua.

La descarga le provocó la muerte en el acto, generando conmoción en toda la región.

Un escenario atípico y bajo vigilancia

Desde distintos sectores coinciden en que se trata de una situación inusual por la cantidad de agua caída en tan corto tiempo. La combinación de suelos saturados, lluvias intensas y pronósticos cambiantes mantiene en alerta a toda la provincia.

Mientras tanto, las autoridades continúan con tareas de asistencia y seguimiento en las zonas más afectadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tucumán: secuestraron más de 25 kilos de cocaína en un operativo en el límite con Salta

Qué se vio en el cielo de Tucumán: de qué se trata el el fenómeno conocido como "blue jet"

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

Estaban abrazados: el escalofriante hallazgo de la pareja que murió tras temporal en Tucumán

Rompió el silencio: qué dijo Tini sobre el conflicto con Emilia Mernes

Lo que se lee ahora
Más viajes en Semana Santa pero con menor consumo que en 2025
País.

Más viajes en Semana Santa pero con menor consumo que en 2025

Por  Agustina Medina

Las más leídas

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril. 
Jujuy.

CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel